أشهر حوادث تزوير أعمار اللاعبين في كرة القدم

تثير قضايا الأعمار الحقيقية للاعبي كرة القدم الجدل بشكل كبير في الأوساط الرياضية، أُثير الجدل مؤخرا حول لاعب منتخب الجابون جويلار كانغا والذي تم التشكيك في عمره الحقيقي حيث أثبتت وثائق وفاة والدته عام 1986 علما بأنه ولد في عام 1990 بحسب ما تثبت وثائق ميلاده الرسمية المسجلة لدى الاتحاد الجابوني لكرة القدم، ينشط اللاعب في صفوف نادي ريد ستار بلغراد الصربي وتم استدعاء اللاعب من قبل اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كما تم استدعاء ممثلي نادي النجم الأحمر للتحقيق في العمر الحقيقي للاعب، يبدو أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يثار فيها جدل حول الأعمار الحقيقية لبعض لاعبي كرة القدم ويشهد عالم الساحرة المستديرة حوادث عدة كانت فيها أعمار اللاعبين محة شكك وجدل، إليك في هذا التقرير أبرز وأهم اللاعبين الذين تم التشكيك في أعمارهم الحقيقية والذين ينتمي أغلبهم للقارة الإفريقية وذلك للأسف بسبب سهولة تزوير الوثائق الرسمية في الكثير من الدول بها.

عبيدي يبيله:

يعتبر اللاعب عبيدي يبيله أحد أهم أساطير منتخب غانا، يقال إن اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط كذب بشأن عمره الحقيقي في فترة لعبه مع نادي تورينو الإيطالي في الفترة ما بين عامي 1994 إلى 1996، لم تثبت التحقيقات صحة ذلك الادعاء إلا أن قضية تزوير اللاعب لعمره الحقيقي أثارت جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتحقيق معه.

راداميل فالكاو:

ادعى أحد الأشخاص حيازته لأوراق وثائق ثبوتية تخص اللاعب رادميل فالكاو لاعب منتخب كولومبيا وهدافه التاريخي ونادي رايو فاليكانو، يقول المدعي بأن تلك الوثائق تثبت أنا رادميل فالكاو ولد في عام 1984 وليس عام 1986 كما هو معلن مما يعني أن اللاعب أكبر من عمره الحقيقي بعامين وبرزت تلك القضية للعلن حين كان فالكاو يبلغ من العمر 27 عام بشكل رسمي، أدت تلك الشكوك لإرسال اللاعب فالكاو شهادة ميلاده الأصلية الصحيفة “ال تيمبو” الإسبانية بإثبات كتب المدعي.

أنتوني يبواه:

لعب غاني آخر في القائمة، صرح أسطورة منتخب غانا السابق بعد اعتزاله بأن عمره الحقيقي أقل من المعلن بسنتين وذلك بسبب رغبته في تمثيل أحد الأندية بدوري المحترفين، يعتبر يبواه أحد اساطير كرة القدم الغانية ولعب لعدة أندية في الدوريات الكبرى أهمها نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي ليدز يونايتد الإنجليزي ونادي زاربروكن الألماني ونادي هامبورج ونادي الاتحاد السعودي حيث كان هذا آخر نادي يمثله قبل الاعتزال، لعب يبواه 59 مباراة مع منتخب غانا سجل فيها 26 هدف.

جوزيف مينالا:

يبدو من الصعب إقناع أحدهم بأن اللاعب الكاميروني جوزيف مينالا كان يبلغ من العمر 17 عام فقط في عام 2014، تعرض لاعب منتخب الكاميرون ونادي لاتسيو والإيطالي للتشكيك في عمره الحقيقي من عدة أطراف وذلك بعد ما أثير الجدل حول العمر الحقيقي للاعب الذي كان يبدو وقتئذٍ كشخص في الأربعينات من عمره ولم يكن من السهل التصديق بأن عمره 17 عام فقط، أكد الاتحاد الإيطالي تبرئة اللاعب من التهم الموجهة إليه بخصوص تزوير عمره وتم التأكيد بأن عمره هو 17 عام فقط بعدما اتهمه البعض بأن عمره قد يكون 42 عاماً بسبب ملامحه، تمت مقارنة اللاعب بعدد من زملائه في نفس الفئة العمرية لكن لم يتم إثبات أي تزوير أو تلاعب في عمر اللاعب الحقيقي.

فضيحة منتخب الكاميرون:

قرر صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استبعاد 32 لاعباً من منتخب الكاميرون لأقل من 17 سنة وذلك بعد ثبوت تزوير 32 من اللاعبين لأعمارهم الحقيقية وكان ذلك قبل انطلاق بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في العام الماضي.

لوسيانو ايريبرتو:

اعترف اللاعب البرازيلي لإحدى القنوات بأنه قام بتزوير اسمه وتاريخ ميلاده وانتحل هوية جاره الأصغر سنا، جاء اعتراف اللاعب بتلك الحقيقة بسبب شعوره بالندم بعد تلك السنوات التي قضاها في تمثيل أندية كرة القدم بإيطاليا.