أشرف حكيمي يوجه رسالة للجمهور بعد انتهاء مونديال كأس العالم قطر 2022 

قام النجم المغربي أشرف حكيمي بتوجيه رسالة لجميع محبيه عقب انتهاء مونديال كأس العالم، والتي تألق فيها أسود الأطلس بشكل كبير وقام بتحقيق أفضل إنجاز للعرب والقارة الأفريقية بعد الوصول للمباراة قبل النهائي والحصول على المركز الرابع بالمونديال.

وقام حكيمي بنشر بعض الصور له عن طريق حسابه الرسمي على موقع التواصل إنستغرام وقام بالتعليق عليها قائلًا ” نقطة النهاية لتجربة فريدة من نوعها عشناها داخل قطر، وقمنا بتحقيق إنجاز تاريخي بعد الحصول على المركز الرابع بالمونديال كأفضل فريق أفريقي في تاريخ المونديال العالمي، نحن فخورين للغاية بما قمنا بتحقيقه ”

وتابع النجم المغربي قائلًا ” نوجه الشكر للشعب المغربي والعرب وكل من قام بتشجيعنا في المونديال، سوف نعود في الأيام القادمة لمنحكم الكثير من الأوقات السعيدة ”

وحقق أسود الأطلس إنجاز تاريخي لقارة أفريقيا بالمونديال بعد تحقيق المركز الرابع بالبطولة، ويعتبر الإنجاز الأفضل للقارة السمراء في تاريخ المونديال.