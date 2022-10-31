أشرف بن شرقي يفتتح سجله التهديفي مع الجزيرة بثنائية في شباك الوصل

نجح النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الجزيرة، في إضافة بصمته الأولى بعد 503 دقائق لعب مع فريقه وذلك بنجاحه في هز شباك الوصل بهدفين في مباراة الفريقين أول من أمس بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «فخر أبوظبي» 0-2 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، محققاً الفوز الأول بعد غياب 4 جولات حقق فيها تعادلين، وخسر مباراتين، فيما توقف رصيد الوصل في 15 نقطة الذي تلقى خسارته الأولى في المنافسة.

تعاقد الجزيرة مع أشرف بن شرقي

ونجحت إدارة الجزيرة في التعاقد مع أشرف بن شرقي في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، قادماً من الزمالك المصري، في صفقة وجدت الكثير من الاهتمام نتيجة تميز مستواه الفني ورغبة عدد من الأندية في كسب توقيعه، ولم يقدم المهاجم المغربي المستوى المأمول منه منذ بداية الموسم رغم مشاركته المستمرة في مباريات الدوري، والتي غاب فيها عن واحدة بسبب الإصابة، دون أن ينجح في إحراز أي هدف.

أشرف بن شرقي يحرز هدفه الأول مع الجزيرة

وبعد 503 دقائق نجح أشرف بن شرقي من إحراز هدفه الأول بمرمى الوصل في الدقيقة 21 ، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41، وكشف المهاجم المغربي عن قدراته الهجومية بإحراز الهدفين، وظهر بمعنويات عالية خلال اللقاء وحظي بدعم كبير من الجمهور الغفير الذي تابع اللقاء، وغادر سعيداً بالانتصار الذي أعاد الفريق من جديد للمنافسة على صدارة جدول الترتيب.