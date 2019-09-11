أسماء المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 الأولمبية تحت 23 سنة “تصفيات طوكيو 2020”

ننشر أسماء المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 الأولمبية للمنتخبات تحت 23 سنة والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 23 نوفمبر 2019، تلك البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشارك في البطولة ثمانية منتخبات تحت 23 سنة يتأهل منهم ثلاثة منتخبات لأولمبياد طوكيو، تقام تلك البطولة على ملعبين وهما إستاد القاهرة الدولي وملعب السلام.







أسماء المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

منتخب مصر البلد المنظم أول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا 2019 للمنتخبات الأولمبية، تشهد البطولة غياب عربي كبير، حيث خرجت المنتخبات العربية من تصفيات البطولة، ولم تنجح تونس والمغرب والجزائر والسودان في التأهل للنهائيات، هذا وتقام قرعة البطولة خلال الأيام القلية القادمة، والمنتخبات الثمانية المتأهلة لبطولة أفريقيا 2019 تحت 23 سنة الأولمبية هي:

مضر، نيجيريا، غانا، جنوب أفريقيا، مالي، الكاميرون، كوت ديفوار، زامبيا.







نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأولمبية

البطولة ستكون صعبة وقوية، ثلاثة منتخبات فقط تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، القرعة تقسم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للمنافسة على الميداليات الأولمبية، يقود منتخب مصر جهاز فني وطني بقيادة المدير الفني المخضرم شوقي غريب.