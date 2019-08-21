أسماء المعلقين على مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”

ننشر أسماء المعلقين على مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2019-2020 والذي ينطلق الخميس 22 أغسطس 2019 بمباراتين،أبرز المعلقين في الوطن العربي تقدمهم القنوات الناقلة حصريا لمباريات الدوري السعودي 1441 “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” هي قنوات KSA sport الناقل لكل مباريات البطولة، من الجدير بالذكر أن حامل لقب الدوري السعودي النسخة الماضية هو نادي النصر، ويعتبر الدوري السعودي هو أقوى دوري في الخليج العربي والمنطقة، وواحد من أهم وأقوى دوريات القارة الآسيوية.

أسماء المعلقين على مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

كما ذكرنا، ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس 22 أغسطس 2019، المباراة الافتتاحية للبطولة، تجمع النصر حامل اللقب مع الصاعد حديثا للمسابقة نادي ضمك وتقام بالرياض، المباراة الثانية تجمع النادي الأهلي مع فريق العدالة وتقام بجدة، ويوم الجمعة 23 أغسطس تقام أربع مباريات، حيث يبدأ الهلال مشواره في البطولة عندما يستضيف الصاعد للمسابقة نادي أبها.

نادي الاتحاد يلتقي يوم الجمعة في جدة مع نادي الرائد، نادي التعاون يستضيف الحزم بالقصيم يوم الجمعة، بينما تقام يوم السبت ثلاث مباريات، أسماء المعلقين ستكون كالتالي:

اسم معلق مباراة النصر وضمك فهد العتيبي.

اسم معلق الأهلي والعدالة بلال علام.

اسم معلق الهلال وأبها عبدالله الحربي.

اسم معلق الاتحاد والرائد سمير المعيرفي.

اسم معلق الشباب والفتح جعفر الصليح.

التعاون والحزم مشاري القرني.

الفيصلي والفيحاء عبدالله الغامدي.

الوحدة والاتفاق سمير المعيرفي.