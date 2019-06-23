أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الستة عشر حتى المباراة النهائية

قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع شركة “تذكرتي” بتحديد أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة 32 المقامة فى مصر حالياً فى الفترة من الجمعة 21 يونيو وحتى الجمعة 19 يوليو 2019، وتختلف أسعار التذاكر فى مرحلة المجموعات عن دور الستة عشر عن دور الثمانية عن الأربعة عن الدور النهائي.

وقامت شركة “تذكرتي” بتحديد أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بحسب المرحلة والدور التى تقام فيه المباراة وننشر فى التقرير التالى أسعار التذاكر فى جميع الأدوار بما فيها مرحلة المجموعات، مع العلم بان أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم تختلف من مجموعة لأخري، ومن مباراة لأخري حسب أهميتها ومكان إقامتها، وننشر أسعار تذاكر مجموعة مصر التى تقام فى استاد القاهرة فى مرحلة المجموعات.

فى مرحلة المجموعات حددت الشركة سعر تذكرة الدرجة الثالثة 150 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 300 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى علوي 500 جنيه، والدرجة الأولي 600 جنيه، والدرجة الأولي يمين 800 جنيه، والمقصورة 2000 جنيه.

فى دور الستة عشر “ثمن النهائي” حددت الشركة قيمة تذكرة المباراة فى الدرجة الثالثة بسعر 200 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 400 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأول 600 جنيه.

فى دور الثمانية “ربع النهائي” حددت الشركة سعر تذكرة الدرجة الثالثة 200 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثالثة 400 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولي 600 جنيه.

فى دور الأربعة “نصف النهائي” حددت الشركة سعر تذكرة الدرجة الثالثة 300 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 500 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى 1000 جنيه.

وفى الدور النهائي حددت شركة “تذكرتي” سعر تذكرة المباراة التى ستقام على استاد القاهرة يوم الجمعة 19 يونيو فى الدرجة الثالثة 500 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 750 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولي 1800 جنيه.

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