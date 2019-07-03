أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019 – طريقة التسجيل في موقع تذكرتي tazkarti

هناك عدد كبير من المشجعين لكرة القدم يبحثون عن موقع تذكرتي tazkarti للتسجيل به ومن ثم الحصول على تذاكر كأس الأمم الأفريقية وحضور مباريات البطولة المقبلة، فقد انتهينا من دور المجموعات للبطولة وها نحن ننتظر أن المباريات المقبلة لجميع الفرق المشاركة والتي تأهلت وضمنت مكان في البطولة، والجدير بالذكر أن تلك البطولة تُقام في الوقت الحالي في مصر، وقد بدأت بالفعل منذ الجمعة 21 يونيو 2019 الماضي، وتستمر معنا إلى يوم 19 يوليو 2019 الجاري.

طريقة التسجيل في موقع تذكرتي tazkarti

ويمكن الدخول إلى موقع تذكرتي لحجز تذاكر كأس الأمم الأفريقية الآن والحصول عليها من خلال العديد من المنافذ التي وفرها الموقع للمشاركين، فهناك عدد كبير من فروع أورانج يمكن الحصول على التذاكر من خلاله، بالإضافة إلى مراكز الشباب المتحدة في العديد من المحافظات، ولكل تذكرة سعرها، والتي تختلف بحسب الدرجة، فتختلف حجز تذكرة في الدرجة الثانية عن الدرجة الأولى عن الدرجة الثالثة، وحتى تتمكن من التسجيل في الموقع والحصول على التذاكر اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لتذكرتي.

قم بالضغط على fan id.

وابدأ بالتسجيل من خلال إدخال البيانات المطلوبة من الموقع، مع مراعاة إدخالها بطريقة صحيحة، ومن الضرورة أن تقوم برفع صورة البطاقة الشخصية الخاصة بك حتى يتم مطابقتها مع جميع البيانات التي أدخلتها إلى الموقع.

وعليك أن تكتب أيضًا البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة ورقم الهاتف، حيث أن رسالة نجاح التسجيل في الموقع ستأتيك من خلال البريد الإلكتروني.

أسعار تذاكر أمم أفريقيا 2019

كما ذكرنا أن أسعار التذاكر تختلف بحسب الدرجة التي يرغب المشجع بالحصول عليها، ولكن نؤكد على أن الأسعار مناسبة للجميع، وعلى من يرغب بالحصول على التذكر الاختيار من بين الدرجات التالية، والتي تختلف الأسعار فيها باختلاف الفرق، حيث أن المباريات المشارك بها المنتخب المصري أسعارها مختلفة عن باقي المباريات وتكون الأسعار للمباريات للدول الأفريقية فقط كما يلي:

سعر الدرجة الأولى 500 جنيه مصري.

سعر الدرجة الثانية 300 جنيه مصري.

سعر الدرجة الثالثة 100 جنيه مصري.

الأسعار للمباريات التي يشارك فيها المنتخب المصري تختلف إلى حد ما عن أسعار المباريات الأخرى لتكون كذلك:

سعر المقصورة الأمامية 2500 جنيه مصري.

سعر الدرجة الأولى 600 جنيه مصري.

سعر الدرجة العلوية في الاستاد 500 جنيه مصري.

سعر الدرجة الثانية 400 جنيه مصري.

سعر الدرجة الثالثة 150 جنيه مصري.