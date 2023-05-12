أسطورة ريال مدريد عن كيليان مبابي.. “سأضعه أساسيًا في مكان كريم بنزيما”

مع احتمالية انضمام اللاعب الشاب كيليان مبابي لريال مدريد، قام الأسطورة المدريدية خوسيه ماريا جوتيريز “جوتي” بالحديث عن أهمية تلك الصفقة بالنسبة للنادي الملكي، كما أكد من وجهة نظره أنه لابد التضحية بكريم بنزيما نجم الفريق من أجل مبابي.

ويذكر أن ريال مدريد فشل في التعاقد مع كيليان بصيف العام الماضي 2022، وذلك بعد تجديده مع باريس بشكل مفاجئ.

تصريحات جوتي المثيرة

قام الاسطورة “جوتي” بالحديث مع برنامج “El Chiringuito” الإسباني، عن رأيه في ضم كيليان مبابي، والعواقب التي ستحدث في حال انضمامه بالنسبة للفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق.

وقال: “حسنًا، سأضعه أساسيًا في مكان كريم بنزيما، سألعب به إلى جوار فينيسيوس جونيور ورودريجو في المقدمة”.

كما أضاف: “دائمًا ما نحترم كريم، ولكن هناك العديد من المباريات، وبالتأكيد سيكون رودريجو الأكثر تضررًا من كل هذا الآن، لأن فينيسيوس لا يمكن المساس به”.

واختتم قائلًا: “إذا أراد مبابي الحضور، فسننتظره في عام 2024، لأن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره”.

ويذكر أن اللاعب الفرنسي بنزيما قد قام بتجديد عقده مع نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024، اي أنه سيستمر مع النادي لمدة عام آخر اضافي.