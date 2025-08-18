أسطورة تشيلسي يتغنى بمحمد صلاح في تصريحات مثيرة

أشاد الفرنسي فلوران مالودا، نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق، بالمستويات الكبيرة التي يقدمها المصري محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدًا أنه اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت الحالي.

إشادة خاصة بمحمد صلاح

وقال مالودا في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية: “محمد صلاح هو الأفضل في البريميرليج الآن، وليفربول فريق رائع للغاية، وأتمنى أن يواصل صلاح قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات”، مضيفًا أنه يتمنى أن يتمكن كول بالمر لاعب تشيلسي من تكرار نجاحاته بعد قيادة فريقه للفوز بكأس العالم للأندية 2025.

الدوري الإنجليزي.. منافسة لا تتوقف

وأكد نجم تشيلسي السابق أن الدوري الإنجليزي الممتاز يظل واحدًا من أصعب البطولات على مستوى العالم، حيث يمثل كل موسم تحديًا جديدًا لجميع الفرق، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يعود تشيلسي بقوة للمنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري، بعدما سجل هدفًا رائعًا في اللحظات الأخيرة.

ورفع الدولي المصري رصيده إلى 187 هدفًا في مسابقة الدوري مع ليفربول وتشيلسي، ليعادل رقم أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين.

على أعتاب رقم تاريخي جديد

وبات محمد صلاح بحاجة إلى تسجيل 13 هدفًا إضافيًا ليصل إلى 200 هدف في البريميرليج، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يصل لهذا الرقم، ورابع لاعب في تاريخ البطولة بعد آلان شيرر (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف).

ملك البدايات في البريميرليج

النجم المصري عزز مكانته كأول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 10 أهداف في الجولات الافتتاحية، متفوقًا على أساطير مثل شيرر وروني ولامبارد (8 أهداف لكل منهم).

كما يتصدر قائمة هدافي ليفربول في المباريات الافتتاحية برصيد 10 أهداف، متفوقًا على مايكل أوين (5 أهداف)، وساديو ماني وروبي فاولر (4 أهداف لكل منهما).

صلاح عادل أيضًا رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كأكثر اللاعبين تسجيلًا على ملعب واحد في تاريخ البريميرليج بـ 106 أهداف على أنفيلد، ولا يفصله سوى 8 أهداف فقط عن معادلة رقم الفرنسي تييري هنري القياسي (114 هدفًا مع أرسنال على ملعب هايبري).

مساهمات تهديفية استثنائية

ووفقًا لشبكة سكواكا للإحصائيات، وصل رصيد محمد صلاح إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) خلال 289 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وبذلك يقترب من تخطي رقم واين روني، الذي يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف مع فريق واحد بـ276 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد.

كما يتصدر صلاح قائمة المساهمات في الجولة الافتتاحية بـ 15 مساهمة (أهداف وصناعة)، إلى جانب نجاحه في تسجيل 12 هدفًا أو أكثر ضد 3 أندية كبرى: مانشستر يونايتد (13 هدفًا)، توتنهام هوتسبير (12 هدفًا)، وبورنموث (12 هدفًا).