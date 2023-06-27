أسطورة اسكتلندا يُشيد بـ محمد صلاح بعد رفضه عرضًا من الدوري السعودي

شدد مهاجم منتخب اسكتلندا ولاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي السابق، فرانك ماكافيني، بأن مسألة استمرار النجم الدولي المصري، محمد صلاح، مع فريقه الحالي، ليفربول الإنجليزي، على الرغم من العروض الضخمة التي تلقاها من الدوري السعودي، تعتبر قرار جيد للغاية.

محمد صلاح يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته تقارير الصحافة البريطانية، فإن نجمنا الدولي محمد صلاح، قد رفض الرحيل عن ليفربول رغم استهدافه من قبل بعض الأندية في الدوري السعودي مقابل عرض مالي ضخم من الناحية المالية.

ومن الجدير بالإشارة أت عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025، بعد تمديد تعاقده في بداية يوليو من العام الماضي ونجح في تسجيل 30 هدفًا وصنع 16 آخرين في الموسم الماضي.

أسطورة أسكتلندا يشيد بقرار محمد صلاح

وتحدث ماكافيني عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة “Football Insider” البريطانية، وقال: “سيبقى محمد صلاح على الأقل لمدة موسمين في قمة مستواه مع ليفربول، الجميع يعتقد أن محمد صلاح قدم موسمًا سيئًا، لكنه تمكن من تسجيل 30 هدفًا”.

ونوه أسطورة أسكتلندا ونادي الهامرز الأسبق على أن: “هذا العدد الكبير من الأهداف ليس سيئًا بالنسبة للاعب مثله يتعرض دائمًا للضغط والانتقادات، لذلك فهو يستحق كل الأموال التي يحصل عليها مع ليفربول نظرًا لدوره المهم”.

واختتم فرانك ماكافيني تصريحاته في هذا الشأن بالقول: “تأثير محمد صلاح كبير للغاية على الفريق، لا أعتقد أنه الوقت المناسب للرحيل عن ليفربول”.