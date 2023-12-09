أستون فيلا يمنح ليفربول هدية ثمينة بعد الفوز على آرسنال.. شاهد الإثارة

حقق أستون فيلا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره آرسنال بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ونجح أستون فيلا في الاستفادة من تضييع الجانرز لعدد من الفرص الخطيرة، والتي كادت أن تمنح كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الفوز حال قام باستغلالها خلال أوقات المباراة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب أستون فيلا جون ماكجين من هجمة مرتدة سريعة، نجح في استغلال عدم تمركز مدافعي آرسنال بشكل مناسب.

ليفربول يقلب الطاولة على كريستال بالاس

في سياق متصل، نجح ليفربول في قلب الطاولة على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، لينجح في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تقدم جون فيليب ماتيتا بالهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، بينما تعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 76.

فيما أحرز هارفي إليوت هدف الفوز لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ليفربول يتصدر والجانرز في الوصافة

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 37 نقطة، فيما يأتي آرسنال في المركز الثاني ب 36 نقطة.

ويأتي أستون فيلا ثالث الترتيب ب 35 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي رابع الترتيب ب 30 نقطة ولديه مباراة من هذه الجولة السادسة عشر.

أهداف مباراة أستون فيلا وآرسنال