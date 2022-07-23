أستون فيلا يحقق مفاجأة ويتعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد اليوم

استطاع فريق أستون فيلا أن يحقق مفاجأة كبيرة اليوم في المباراة الودية التي جمعته بفريق مانشستر يونايتد على ملعب على ستاد بيرث أرينا في أستراليا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023، والتي استطاع من خلالها أن يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير في الوقت القاتل.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

تمكن فريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفضل ثنائية «جادون سانشو وماتي كاش» في الدقيقتين 25 و42، بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب اليونايتد وسط تألق غير عادي من جانب الحارس إيميليانو مارتينيز. وأحرز جادون سانشو الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيسر لوك شو، وشهدت الدقيقة 42 تسجيل مدافع استون فيلا «ماتي كاش» لهدف بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط بتفوق واضح للشياطين نتيجة وأداء.

وقلص نجم الدوري الألماني السابق «ليون بايلي» النتيجة لأستون فيلا، بتسجيل هدف رائع من انطلاقة سريعة في الدقيقة 49 بعدما خدع ثنائي قلب دفاع مانشستر يونايتد «فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير»، ليصعب الشوط الثاني على الشياطين الحمراء الذين اعتقدوا أن المهمة ستكون سهلة مثل المباريات الماضية.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة (90+3) أحرز المدافع القادم من أرسنال «كالوم تشامبرز» هدف تعادل أستون فيلا بعد متابعة رائعة لتمريرة ليون بايلي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.

يواصل مانشستر يونايتد ترتيباته للموسم الجديد ، حيث خاض 3 مباريات ودية سابقة ضد ليفربول وفاز بأربع مباريات دون رد فعل ، علاوة على فوزه على ملبورن فيكتوري 4-1 في المباراة اللاحقة ، وفي التجمع الثالث سحق كريستال بالاس. بثلاثة أهداف لواحد.سيقوم مان يونايتد برحلة إلى أوسلا السويدية ، حيث سيلعبون مباراة ودية ضد أتلتيكو مدريد في 30 يوليو ، وبعد ذلك ينتهون من الاستعدادات ضد رايو فاليكانو في 31 يوليو.

وقد عزز مان يونايتد مواقعه بصفقات عالية المستوى ، حيث تميز بالحامي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ، من أياكس ، والحارس الهولندي مالاسيا ، ولاعبة الوسط الدنماركية كريستين إريكسن.

بينما تبحث مجموعة أستون فيلا عن نقاط القوة في مبارياتها الودية لمراقبة حالة اللاعبين المتخصصة وحالة وجودهم قبل بداية الوقت ، بعد أن كان لديهم خيار إجراء ترتيبات قوية خلال الإطار الزمني للتدفق. ولعل أهمها تفعيل شرط الشراء في اتفاق الجناح البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة مقابل 20 مليون. اليورو.