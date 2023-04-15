أستون فيلا يتألق ويفوز على نيوكاسل بثلاثية

حقق أستون فيلا فوزاً ساحقاً على نيوكاسل بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراتهما التي أقيمت على ملعب “فيلا بارك” في اليوم السبت، في افتتاح الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الفوز الذي يعد الأكبر لأستون فيلا هذا الموسم؛ حيث تمكن جاكوب رامزي من افتتاح التسجيل لصالح أستون فيلا في الدقيقة الحادية عشرة، وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 65، ثم أتم واتكينز هدفه الثاني والثالث في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، استطاع أستون فيلا تعزيز موقعه في المركز السادس برصيد 50 نقطة، وزادت آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة ويبدو أنه مهدد بالتراجع في الترتيب بعد تلقيه هزيمته الرابعة فقط منذ بداية الموسم الحالي.

على صعيد آخر، فريق مانشستر يونايتد يمتلك فرصة ذهبية الآن للاقتراب من المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث سيتمكن من تحقيق هذا الهدف إذا نجح في الفوز في مباراته القادمة ضد نوتينجهام فورست.