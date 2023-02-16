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أستون فيلا ضد آرسنال..الجنرز يطمح في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 

مصطفى السيد

يحل نادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب فيلا بارك، ويسعى الجنرز لتدارك هزيمة مانشستر سيتي الماضية ومحاولة إستعادة الصدارة سريعًا. 

أستون فيلا ضد آرسنال..الجنرز يطمح في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 

صورة أرشيفية لأوبامينج

موعد مباراة الجنرز ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي 

يستعد المدفعجية لتلك المواجهة الهامة بتركيز كبير من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة والعودة للمنافسة بكل قوة على حصد اللقب، ويقام اللقاء يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير عند الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت 1 بريميوم. 

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نجمي أستون فيلا

ما هو تشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا؟ 

يتوقع أن يعتمد المدير الفني للجنرز “أرتيتا” على التشكيلة التالية: 

أوبامينج في صراع على الكرة_ صورة أرشيفية

حراسة المرمى  رامسديل. 
خط الدفاع  سالبيا، مجاليس، تومياسو، زينتشينكو. 
خط الوسط  جورجينيو، تشاكا، أوديجارد. 
الهجوم  نيكتياه، مارتينيلي، ساكا. 

ترتيب أرسنال وأستون فيلا قبل بدء الجولة الرابعة والعشرين 

تراجع أرسنال للمركز الثاني بعد الهزيمة أمام مان سيتي في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف ولكنه يتبقى له مباراة مؤجلة، حيث تمكن من حصد 51 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، بعد أن حقق الإنتصار في 16 مباراة وتعادل 3 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات. 

نجم الجنرز ساكا

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، فقد حقق الإنتصار في 8 مباريات وتعادل 4 لقاءات، بينما تعرض للهزيمة في 10 مواجهات. 

النجم المصري تريزيجية

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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