أسباب رحيل الكابتن اسامة نبيه عن نادي الزمالك وبيانه الرسمى على الفيس بوك

في حدث شغل مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل وهو رحيل اسامة نبيه المدير العام لفريق كرة القدم في نادي الزمالك وأشار أمس الكابتن اسامه نبيه في تصريحات له مع قناة الحياة عبر برنامج كريم حسن شحاته على انه اخذ قرار الرحيل وستم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد عقد اجتماع مع رئيس النادي.

منذ قليل نشر الكابتن اسامة نبيه عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بيان رسمي يوضح فيه أسباب رحيله عن نادي الزمالك



ووضح فيه الكابتن اسامة نبيه أن ملف الكورة الخاص بفريق كورة القدم يتم التعامل معه بشكل سيئ للغاية ولا يمد للاحتراف بصلة ما وذلك جعله مستاء من هذا الحال وقرر في نهاية الأمر الرحيل.

واوضح أيضا أن الجهاز الفني والطاقم الطبي لم يحصل على مستحقاته المالية منذ فترة طويلة ولم يتحدث أحد عن هذا الوضع وانتظر حتى ينتهي الفريق من بطولة الدوري الممتاز للتحدث بخصوص هذه الشئون ولكن لم يجد استجابة من إدارة نادي الزمالك.

البيان اغضب جماهير نادي الزمالك منهم من كان يتوافق مع الكابتن اسامة نبيه ومنهم من عارضه وجاء وجه الاعتراض على انه لا يسمح في هذا الاثناء التكلم في مثل هذه الامور والصبر لأن الفريق في مرحلة استعداد وتجهيز للموسم الجديد.

والجميع يعرف مدى حب الكابتن اسامة نبيه لنادي الزمالك وخصوصا انه من أبناء القلعة البيضاء واعتزازه بالانتماء له ولذلك أوضح الكابتن اسامة انه راضي عن التنازل عن الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك وهو شهرين وذلك يظهر حسن نية الكابتن اسامة نبيه.

سننتظر رد مجلس إدارة نادي الزمالك على هذا البيان وهل سيقبل الاستقالة المقدمة من الكابتن اسامة أم رفضها؟