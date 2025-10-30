أسباب خسارة برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

من المعروف للجميع أن فريق برشلونة تعرض لهزيمة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ليتراجع الفريق الكتالوني إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وتأتي تلك الخسارة لتُنهي سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين الموسم الماضي.

ويمكن القول أنه بالرغم من الأداء القتالي في بعض فترات اللقاء، إلا أن كتيبة المدرب هانز فليك لم تظهر بالشكل الذي يؤهلها لحصد النقاط الثلاث، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية ساهمت في السقوط المدريدي.

ووفقًا لما جاء في تقرير صحفية “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن السبب الأول لسقوط البارسا فى الكلاسيكو هو أنه لم يتمكن النجم الشاب لامين يامال من تقديم المستوى المنتظر بعد عودته من الإصابة، إذ بدا متأثرًا بدنيًا وغير قادر على تجاوز مدافعي ريال مدريد، كما أنه لم يشكل الخطورة المعتادة في الجبهة الهجومية.

ولم يكن حال فيران توريس أفضل كثيرًا، فقد عاد مباشرة من الإصابة ليشارك في مباراة بحجم الكلاسيكو، فافتقد الإيقاع والجاهزية، وخسر أغلب مواجهاته أمام دفاع ريال مدريد.

ولعبت الإصابات العديدة دورًا حاسمًا في النتيجة، حيث دخل برشلونة اللقاء وهو يفتقد سبعة لاعبين أساسيين، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، اللذان يُعدّان من أهم أوراق الفريق الهجومية في الموسم الماضي. ونتيجة لذلك اضطر فليك للاستعانة بعدد من لاعبي الأكاديمية لتعويض الغيابات، إلا أن غياب الخبرة والتجانس كان واضحًا في أداء الفريق.

وتفوق ريال مدريد تكتيكيًا بفضل خطة تشابي ألونسو التي منحت السيطرة لخط الوسط المكوَّن من تشواميني، وكامافينجا، وجولر، وبيلينجهام، وهو ما مكّن الفريق الملكي من فرض هيمنته على مجريات اللقاء والوصول بسهولة إلى مرمى برشلونة، في ظل ضعف الضغط الدفاعي لدى الفريق الكتالوني.

وبالرغم من الهزيمة، كان الحارس البولندي فويتشيك تشيزني هو النقطة المضيئة الوحيدة في صفوف برشلونة، بعدما قدّم أداءً بطوليًا بتصديه لعدة فرص محققة، أبرزها ركلة جزاء من كيليان مبابي، فضلًا عن تصدياته المتكررة أمام بيلينجهام وفينيسيوس، التي منعت الفريق من خسارة ثقيلة.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن برشلونة استعاد توازنه بعد هدف التعادل الذي سجله فيرمين في الدقيقة 38، سرعان ما تلقى الفريق الهدف الثاني عن طريق جود بيلينجهام قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما أربك لاعبي برشلونة وأفقدهم القدرة على العودة في الشوط الثاني، رغم بعض المحاولات من كوندي وفيران توريس التي لم تُستغل بالشكل الأمثل.