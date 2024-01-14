أساطير البطولة، أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة أمم أفريقيا

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، تقام المباراة الافتتاحية للبطولة مساء اليوم بين منتخبي ساحل العاج وغينيا بيساو وذلك في الإستاد الأولمبي بمدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج، تقام بطولة أمم إفريقية هذا العام بمشاركة 24 منتخبا وتشارك في البطولة خمس منتخبات عربية، تعتبر أكثر المنتخبات حظا بالتتويج باللقب كل من ساحل العاج وغانا والجزائر والكاميرون والمغرب وذلك استنادا النتائج الأخيرة لمنتخبات في مختلف المسابقات، ينتظر المشجعون الكثير من منتخب المغرب الذي أثبت تألقه في بطولة كأس العالم الأخيرة حيث تمكن من تحقيق المركز الرابع في البطولة ليكون بذلك أول منتخب إفريقي يحقق ذلك الإنجاز كما أنه ثاني منتخب غير أوروبي وغير لاتيني يتمكن من الوصول لنصف نهائي كأس العالم حيث اقتصر الوصول لنصف النهائي من المنتخبات غير الأوروبية أو غير اللاتينية على منتخب كوريا الجنوبية الذي تمكن من بلوغ نصف نهائي كأس العالم عام 2002 في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

يحتفظ الكثير من لاعبي المنتخبات الإفريقية بسجلات مميزة في بطولة القارة السمراء، يتربع بعض أساطير اللعبة في القارة الإفريقية على عرش أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة حيث تمكن بعضهم من المشاركة على مدى أكثر من 12 عام، يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تعتبر البطولة القارية التي تتم إقامتها كل عامين، أقيمت النسخة السابقة من البطولة في عام 2021 وتعود بطولة هذا العام في الأصل لعام 2023 إلا أنه تقرر إقامتها في الشتاء عام 2024 وبسبب إقامة البطولة كل عاملين نجد أن هناك بعض أساطير البطولة التي تمكنوا من تحقيق رقم قياسي كبير جدا في عدد المشاركات والتي لا يمكن الوصول إليها في بطولات قارية أخرى.

أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة أمم إفريقيا:

ريجوبريت سونغ:

شارك أسطورة منتخب الكاميرون في جميع النسخ التي خاضها منتخب الكاميرون بين عامي 1998 و2010، يبلغ مجموع مشاركات سونغ 36 مباراة في جميع تلك النسخ، كان سونج ينشط في مركز قلب الدفاع ويعتبر أحد أساطير منتخب الكاميرون ويتولى حاليا مهمة تدريب المنتخب في هذه النسخة، توج سونغ باللقب مرتين في خلال مشاركاته واعتبر في العديد من النسخ التي شارك فيها أحد أبرز ركائز الفوز الأساسية الذي اعتمد عليها أسود الكاميرون.

اندريه ايو:

يشارك نجم منتخب غانا في هذه النسخة من البطولة، يبلغ رصيد مشاركات أندريه آيو قبل بطولة 2023 الحالية 34 مباراة في الفترة ما بين عامي 2008 و2021، يعتبر قائد منتخب غانا الأقرب لتحطيم رقم اللاعب الكاميروني سونغ، يلعب أندريه أيو في مركز الهجوم مع منتخب غانا ويعتبر أحد أبرز أساطير المنتخب الغاني على مر العصور.

أحمد حسن:

شارك النجم المصري في 32 مباراة للمنتخب بين عامي 1996 و2010، في خلال مشاركاته مع الفراعنة تمكن أحمد حسن من الفوز بأربعة ألقاب خلال ثمانية نسخ لعبها مع منتخب مصر، يعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد في القائمة ما كما أن هو العربي الوحيد فيها أيضاً.

سيدو كيتا:

يعتبر سيدو كيتا أحد أبرز أساطير منتخب مالي، شارك اللاعب في سبعة نسخة من كأس أمم إفريقيا حيث خاض 31 مباراة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الكثير معه منتخب بلاده لكون المنتخب يضم عددا من اللاعبين المغمورين وغير المعروفين ولم يكن مستواه قويا مقارنة بالجيل الحالي لمنتخب مالي، يذكر أن سيدو كيتا لعب 31 مباراة في الفترة ما بين عامي 2002 و2015 حيث كانت نسخة غينيا الاستوائية آخر نسخة يشارك فيها مع منتخب مالي، يذكر أيضا أن كيتا كان يلعب مع فريق برشلونة الإسباني.

جيريمي نجيتاب:

شارك لاعب منتخب الكاميرون في 31 مباراة بأمم إفريقيا في الفترة ما بين عام 1998 و2010، شارك أسطورة منتخب الكاميرون في سبع نسخ من نهائيات أمم إفريقيا وتوج خلالها بلقبين، يعتبر نجيتاب أحد أساطير منتخب الكاميرون.

وتطول قائمة اللاعبين الذين سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في صفحات مسابقة أمم إفريقيا، الجدير بالذكر أن لاعب منتخب غانا أسامواه جيان كان قد خاض 31 مباراة في نهائيات أمم إفريقيا حيث شارك في سبع نسخ في الفترة ما بين عامي 2008 و2019، يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 في مواجهة بين منتخبي ساحل اللاعب ومنتخب غينيا بيساو.