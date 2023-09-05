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«أزمة».. لويس كاسترو يصدم إدارة النصر ويرفض رحيل هذا الثلاثي

أحمد ياسر محمد

نشبت أزمة جديدة بين إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، والبرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق، بسبب اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- صورة 2 - «أزمة».. لويس كاسترو يصدم إدارة النصر ويرفض رحيل هذا الثلاثي

فريق النصر خلال مباراة الفتح في الدوري السعودي - المصدر: حساب نادي النصر عبر تويتر

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وتتوالى العروض على لاعبي نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل امتلاك نادي النصر لعدد كبير من اللاعبين الأجانب المميزين في أكثر من مركز، بالإضافة إلى وفرة اللاعبين في صفوف العالمي.

الرياضية: نادي سعودي يريد ثلاثي النصر

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية بأن نادي الرياض يرغب في التعاقد مع 3 لاعبين من صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على نظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكرت صحيفة الرياضية أن مصادر خاصة بها كشفت عن أسماء الثلاثي النصراوي المطلوب في الرياض وهم: محمد مران – أيمن يحيى – مختار علي، لينضموا لصفوف النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن.

- صورة 1 - «أزمة».. لويس كاسترو يصدم إدارة النصر ويرفض رحيل هذا الثلاثي
ثلاثي النصر: أيمن يحيى، محمد مران، مختار علي – المصدر: صحيفة الرياضية

وأشارت الرياضية إلى أن إدارة النصر ترحب بعرض نادي الرياض باستعارة الثلاثي المذكور، وسط رفض تام من جانب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، والذي يرى عدم التفريط في هذا الثلاثي وبالأخص مختار علي.

وكشفت تقارير سعودية عن وجود صدام متوقع بين إدارة النصر التي أبدت موافقتها على عرض الرياض، وكاسترو الذي يتمسك باستمرار الثلاثي بسبب الارتباط ببطولة دوري أبطال آسيا واحتياجاته لخدمات اللاعبين المحليين.

النصر يؤمن نجومه من خطط الأهلي والاتحاد

وفي سياق آخر، أطلقت إدارة النصر خطة من أجل الحفاظ على نجوم الفريق، في ظل رغبة نادي الأهلي والاتحاد بالتعاقد مع بعض لاعبي العالمي.

وبدأ النصر في تنفيذ الخطة بتجديد التعاقد مع سلطان الغنام، الظهير الأيمن للعالمي، بالإضافة إلى الرغبة في التجديد مع عبدالإله العمري وأيمن يحيى وسامي النجعي.

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أحمد ياسر محمد

أحمد ياسر صحفي رياضي مصري مهتم بالكتابة في المجال الرياضي، ٢٤ عام، حاصل على بكالوريوس في الإعلام قسم الصحافة، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية الكبرى بمصر، وموقع نجوم مصرية

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