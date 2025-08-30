أخبار الرياضة

أزمة لفليك.. لاعب وسط برشلونة يغادر التدريبات مصابًا

أحمد طاق

تعرض لاعب خط برشلونة بابلو جافي للإصابة خلال تدريبات فريقه اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو بمسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة

وسيلعب نادي برشلونة ضد رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من الليجا لهذا الموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة 10.30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

طبيعة إصابة جافي مع برشلونة

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن جافي شعر ببعض الانزعاجات في ركبته خلال تدريبات الفريق اليوم، وغادر اللاعب التدريبات ولم يُكملها مع زملائه مثيرًا الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة فاليكانو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية اليوم أو غدًا وذلك من أجل تحديد مدى إصابته التي يعاني منها.

جدير بالذكر أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا قد عاني من إصابة طويلة على مستوى الرباط الصليبي،في عام 2023، وغاب لمدة 11 شهرًا.

يحتل النادي الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وذلك بعد الفوز في أول مباراتين أمام كل من ريال مايوركا وليفانتي.

