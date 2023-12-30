يواجه يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أزمة قوية خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب غياب صلاح عن الفريق، على إثر مشاركته مع منتخب مصر لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية التي تقام بكوت ديفوار وتبدأ من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير، وسيغيب النجم الدولي المصري عن عدد من المباريات الهامة مع الفريق، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مسيرة فريقه التي يبحث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاسيما وأنه يواجه منافسة قوية هذا العام مع مانشستر سيتي وآرسنال وأستون فيلا، فما هي خيارات كلوب لتعويضه؟

أزمة قوية يتعرض لها كلوب بسبب صلاح ويُعلق: نستطيع تعويض غيابه

غياب صلاح وأزمة كلوب

وبالرغم من تقليل كلوب من عدم أهمية غياب صلاح عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة التي قد تستمر لمدة شهر تقريبًا في حالة وصول المنتخب المصري لكرة القدم إلى الأدوار النهائية، إلا أنه يُخفي مخاوفه من تأثيره المباشر على الفريق، ولما لا والنجم الدولي المصري يُعد هداف الفريق وأكثر اللاعبين صناعةً للأهداف من الريدز خلال المواسم الأخيرة، ويُشكل دائمًا مصدر إزعاج للفرق المنافسة، وتعي الجماهير أهمية وجوده في الملعب بشكل دائم حتى وهو في أقل مستوياته.

جدير بالذكر أن مباراة نيوكاسل المقرر انطلاقها مساء يوم الإثنين المقبل على أرضية ملعب الأنفيلد، ستكون المباراة الأخيرة لصلاح قبل توجهه إلى معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبل في ساحل العاج.

أما عن المدير الفني يورجن كلوب، فقد تطرق إلى هذا الأمر خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة، معترفًا بوجود أزمة حقيقية الشهر المقبل، في ظل غياب الهداف الدولي المصري محمد صلاح، إلا أنه أظهر ثقته في إيجاده حلًا مقبولًا بين الخيارات الهجومية المتاحة أمامه، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيه صلاح، مردفًا: الأمر يبدو أقل وطأة مقارنة بما حدث في الماضي، حينما غادرنا صلاح وساديو ماني.

وأضاف كلوب: لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما كان أحدهما يمضي قدما في البطولة حتى أدوارها النهائية، مما جعل الأمر أسوأ بالنسبة لنا، نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تقام كل عامين ويتعين على صلاح أن يرحل ولدينا واتارو إندو يشارك في كأس أمم آسيا تقام في نفس التوقيت أيضا، لذا فالأمر كما هو. ينبغي علينا أن نتعامل مع الأمر وسنقوم بذلك، سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا.

المباريات المتوقع غياب صلاح عنها

ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، من أبرزها مواجهة أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام، فضلًا عن عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي.