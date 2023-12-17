مباراة قوية تنتظر الأهلي المصري بطل دوري أفريقيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، حيث بدأت أجواء الإثارة في الاشتعال مبكرًا وقبل 24 ساعة من انطلاقها، بدأت بتصريحات مثيرة من نجم الفريق البرازيلي مارسيلو اللاعب الشهير السابق لنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى الأزمة القوية التي تعرض لها المارد الأحمر في خط الهجوم، وخيارات المدير الفني للفريق مارسيل كولر للخروج منها.

أزمة قوية يتعرض لها الأهلي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي.. ومارسيلو يُشعل المنافسة بتصريحات مثيرة

الأهلي وفلومينينسي البرازيلي مباراة للتاريخ

يدخل النادي الأهلي المصري مباراة فلومينينسي البرازيلي، وعينه على تحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق، للوصول إلى الدور النهائي لأول مرة، تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين 18 ديسمبر 2023 بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتنقلها حصريًا قنوات الرياضية السعودية المشفرة، كما تُنقل على قناة أون تايم سبورت المصرية عبر ترددها الأرضي، ويشهدها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

تصريحات مثيرة من مارسيلو

وخلال تصريحات صحفية على هامش الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة، وعبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال أسطورة الريال السابق ونجم: فلومينينسي الحالي، إن فريقه يمتلك كل الإمكانات للمنافسة بقوة على كأس العالم للأندية والفوز باللقب، لافتًا إلى أنه شارك من قبل في البطولة 4 مرات مع ريال مدريد، وتمكن من الفوز بهم جميعًا، مردفًا: هذه النسخة من البطولة لها طعم خاص بالنسبة لي لأنني سأشارك فيها رفقة فريق طفولتي، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه لخصومه في البطولة، ونعلم أن هناك فرق أخرى ترغب في الفوز بالكأس، لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كنا سنفوز أم لا.

وأزمة مفاجئة تضرب المارد الأحمر

وفي أزمة غير متوقعة يتعرض لها الأهلي المصري، وضعت المدير الفني للفريق مارسيل كولر في وضع محرج، لاسيما وأنه كان سببًا في استعاد صلاح محسن عن قائمة الفريق المشاركة، يعاني الفريق من غياب موديست المهاجم الثاني للفريق بسبب الطرد المباشر في مباراة إتحاد جدة السعودي، في الوقت الذي يعاني في المهاجم الوحيد محمود كهربا من إصابة، جعلته يبتعد عن تدريبات أمس واليوم، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل اللحاق بمواجهة نصف النهائي، ونسبة مشاركته غير كاملة.

وكشفت تقارير إخبارية أن الشكوك تحوم حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد، تحديدًا لشد في العضلة الخلفية، مشيرة إلى أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق حتى الآن بعد المباراة الماضية، ويخضع للعلاج، في انتظار تسليم الجهاز الطبي التقرير الخاص به، الذي يحسم مشاركته من عدمه.