أزمة قوية تنتظر برشلونة قبل مواجهة فالسنيا.. كيف يتعامل فليك مع الأمر؟

يبدو أن نادي برشلونة على شفا أزمة محتملة قبل مواجهته المرتقبة أمام فالنسيا في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، حيث تحوم الشكوك حول جاهزية أربعة من أبرز نجومه بسبب الإصابات.

يوهان كرويف يستقبل اللقاء

ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب “يوهان كرويف” الذي يتسع لـ6,000 متفرج فقط، بعد موافقة رابطة “الليجا” على نقل اللقاء إلى هذا الملعب بدلاً من “لويس كومبانيس”، بسبب أعمال الصيانة.

وطبقًا لما جاء في تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، من المتوقع أن يغيب كل من فرينكي دي يونج، جافي، أليخاندرو بالدي، ولامين يامال عن المواجهة، ما يمثل ضربة موجعة للمدرب الألماني هانزي فليك.

تفاصيل الإصابات

ومن المعروف أن دي يونج غادر معسكر المنتخب الهولندي مؤخرًا بسبب شعوره بآلام في عضلات الورك، بينما تأكد غياب بالدي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

أما جافي، الذي يعاني من إصابة في الركبة خضع بسببها لجراحة سابقة، فإن مشاركته قد تكون محفوفة بالمخاطر.

في المقابل، يعاني لامين يامال من آلام خفيفة أسفل الظهر، بعد خروجه مصابًا خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام بلغاريا، ما يثير الشكوك حول لحاقه بالمباراة.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة قد سقط في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام رايو فاليكانو في الجولة الماضية، وهو ما دفع فليك لتوجيه انتقادات للاعبيه بسبب الأداء الباهت، مطالبًا إياهم برفع المستوى الفني خلال الفترة المقبلة.

ويتجهز نادي برشلونة لجدول مزدحم بالمباريات، حيث يلعب 6 لقاءات خلال 3 أسابيع فقط، في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أبرزها مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم 18 سبتمبر ضمن دور المجموعات من “التشامبيونزليج”.

ويقع برشلونة حالياً بالمركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.