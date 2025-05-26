أزمة عائلية تضرب آل بيكهام ..بروكلين يصدم والديه بإعلانه الولاء لنيكولا

في تطور جديد للخلاف العائلي داخل واحدة من أشهر العائلات في العالم، يعيش ديفيد وفيكتوريا بيكهام حالة من الحزن والانكسار بعد التصريحات العاطفية الأخيرة لابنهما بروكلين بيكهام، الذي أكد أمام الملايين من متابعيه على إنستغرام أنه “سيختار زوجته نيكولا بيلتز دائمًا”. ما اعتبره البعض “طعنة في قلب والديه”.

المنشور الذي انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل، أعاد إشعال الحديث حول الخلافات العائلية التي بدأت تطفو على السطح منذ زواج بروكلين في أبريل 2022، ويبدو أنها وصلت إلى مرحلة يصعب تجاهلها.

رسائل علنية على إنستجرام تُعمّق الخلاف بين بروكلين بيكهام ووالديه.. ومصدر مقرب يكشف الحقيقة

بروكلين، البالغ من العمر 26 عامًا، نشر مقطع فيديو يجمعه بزوجته نيكولا بيلتز، 30 عامًا، وهما على دراجته النارية صباح يوم أمس، مرفقًا الرسالة التالية: “أنتِ عالمي كله. سأحبكِ إلى الأبد. أنا دائمًا أختاركِ يا حبيبتي.”

جرح في قلوب الوالدين

مصادر مقربة من عائلة بيكهام وصفت الرسالة بأنها كانت “مقصودة بشدة”، في إشارة إلى التوتر المتزايد بين بروكلين وأسرته. وأكد أحد المصادر أن:

“هذه الرسالة كانت كالسهم في قلب والديه. الوضع أصبح مؤلمًا لكل الأطراف، خاصة ديفيد وفيكتوريا اللذَين ما زالا يكنان له الحب والدعم رغم كل شيء.”

ولم يكتفِ بروكلين بذلك، بل أضاف في منشور آخر: “أنتِ أروع إنسانة عرفتها في حياتي. أنا وأنتِ إلى الأبد، يا حبيبتي.”، لترد عليه نيكولا قائلة: “أنا دائمًا معك، يا حبيبي.”

ردود الأفعال.. وتضامن من الأخ

في المقابل، لم تمر تصريحات بروكلين دون انتقادات، حيث اعتبر البعض أنه “يصب الزيت على النار” ويزيد من حدة الخلافات مع والديه. وكتب أحد المتابعين: “منشور مؤلم بحق والدَيك!”.

في الوقت ذاته، حاول شقيقه الأصغر كروز، 20 عامًا، تهدئة الأجواء برسالة حب واضحة لوالديه، حيث نشر صورة تجمع الأسرة بأكملها وعلق: “أحب عائلتي أكثر من أي شيء. أمي وأبي، أنتما من منحانا الحياة وكنتما دائمًا بجانبنا. نحن محظوظون بوجودكما في حياتنا.”

العلاقة تزداد توترًا.. والسبب غياب التواصل

بحسب مصادر مقربة، وصل بروكلين إلى لندن الأسبوع الماضي لتصوير إعلان بالقرب من معرض الزهور الشهير “تشيلسي فلاور شو”، في الوقت الذي كان فيه والده ديفيد، 50 عامًا، يلتقي الملك تشارلز في نفس المنطقة. لكن المفاجأة أن بروكلين لم يبلغ أسرته بقدومه، ما اعتُبر مؤشرًا خطيرًا على مدى تدهور العلاقة.

وأكد المصدر: “لم يُجرِ حتى مكالمة أو يرسل رسالة نصية، وهو أمر يُظهر مدى تدهور العلاقة بينه وبين والديه.”

جذور الخلاف.. من عيد الأم إلى عيد ميلاد ديفيد

الخلاف بدأ يظهر للعلن بعد تجاهل بروكلين لوالدته فيكتوريا، 51 عامًا، في عيد الأم، ثم غيابه التام عن احتفالات عيد ميلاد والده الخمسين. ورغم استمرار ديفيد وفيكتوريا في دعم ابنهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن مقربين من بروكلين ونيكولا اعتبروا هذا مجرد “صورة إعلامية”.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإن الثنائي تناول العشاء مؤخرًا في كاليفورنيا مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، واللذَين أبديا تعاطفًا كبيرًا مع الموقف الذي يمر به بروكلين ونيكولا.

هل يجمع عيد ميلاد هاربر العائلة من جديد؟

تأمل العائلة في أن يكون عيد ميلاد هاربر، شقيقة بروكلين الصغرى، في يوليو المقبل (حيث ستبلغ 14 عامًا) مناسبة لتهدئة الأجواء ولمّ الشمل، إلا أن مصدرًا داخليًا صرّح: “في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك حلًّا قريبًا.”