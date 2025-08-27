أزمة داخل الزمالك.. فيريرا يستبعد سيف الجزيري بسبب مشادة

اتضح سبب قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، باستبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من حساباته خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها المدرب عقب الفوز على فاركو في الدوري المصري.

🔴 مشادة في التدريبات

كشفت مصادر لموقع يلا كورة أن استبعاد الجزيري جاء على خلفية مشادة كلامية نشبت بينه وبين المدير الفني أثناء التدريبات التي سبقت مباراة الزمالك أمام فاركو.

فيريرا حاول الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح.

كوسط مهاجم أو جناح. اللاعب رفض الفكرة بشكل واضح، وهو ما تسبب في تصاعد الموقف وحدوث مشادة.

المدرب البلجيكي قرر عقب ذلك إخراج الجزيري من حساباته نهائيًا بالفترة المقبلة.

يانيك فيريرا : سيف الجزيري "مش هتشوفوه معي" pic.twitter.com/VogcCrSTvi — Btolat.com (@Btolat) August 26, 2025

🎙️ تصريحات فيريرا

وخلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فاركو، قال المدرب البلجيكي:

“لن تشاهدون سيف الجزيري معي، وستعرفون السبب لاحقًا”.

كما أكد أن مشاركة الفلسطيني عدي الدباغ ترجع إلى جاهزيته البدنية، مشددًا على أن الفريق لا ينشغل بنتائج المنافسين:

“لا نهتم بنتائج الفرق الأخرى، لدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر”.

⚽ الزمالك يفوز على فاركو

كان الزمالك قد حقق فوزًا مستحقًا على فاركو في المباراة الأخيرة، وهو ما أكده فيريرا، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطوات جيدة رغم حاجة بعض اللاعبين، مثل حمدي علاء، إلى المزيد من العمل والتطوير.