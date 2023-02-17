أزمة جديدة تواجه “إمام عاشور” بعد إنتقاله لصفوف ميتييلاند الدينماركى

أحدث إنتقال الدولي المصري إمام عاشور لاعب خط الوسط بنادى ميتييلاند الدنماركي، أول أزمة داخل صفوف الفريق الدينماركى، وذلك بعد عدة أيام قليلة من إحترافه بالخارج ورحيله عن ناديه السابق نادى الزمالك المصرى .

وقد ظهر اللاعب المصرى إمام عاشور بقميص الفريق الدنماركي، وذلك كان الظهور الأول للاعب، خلال التعادل مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي فى المباره التى إنتهت بنتيجة التعادل بهدف لكلا الفريقين، في ذهاب ثمن نهائى “الدورى الأوروبى”

اللاعب إمام عاشور صاحب ال24 عاما يدخل بديلا في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني، ونجح عاشور في إحراز الهدف الأول والوحيد لفريقه، بعد عشر دقائق فقط من إشراكه فى المباره .

مشكلة اللغة تعيق مسيرة إمام عاشور.

وبالرغم من هذا التألق الذى ظهر به الفرعون المصرى فى مباراته الأولى، إلا أن اللاعب إمام عاشور واجه مشكلة ليست بهينة ومن الممكن تعيق تألقه، مع النادى الدينماركى بشكل مستمر.

وكما صرح المدير الفنى “ألبيرت كابيلاس” مدرب نادى ميتييلاند في تصريحات نشرتها صحيفة “Ekstra Bladet” الدنماركية، أن إمام عاشور لا يتحدث اللغة الإنجليزية، لكنه يحاول أن يفهم ما أقوله ولكن قليلا، وأنا لا أعرف هل اللاعب يستطيع أن يفهمني بشكل صحيح، أم لا يستطيع فهمى.

ثم تابع قائلا، لقد شرحت له ما أريده قبل المباراه، وأشرت له بإن هذه المواجهة ليست اختبارا له، وطلبت منه اللعب بكل أريحية وتقديم كل ما فى وسعه، وهذابالفعل ما فعله وإستطاع تسجيل هدفا رائعا.

ثم أنهى مدرب الفريق الدنماركى كلامه، إن اللاعب إمام عاشور لاعب جيد وأعتقد أنه سيكون لاعب مهم للفريق بالنسبة لنا في الشهور المقبلة، وأتمنى إستمرار تألقه فى الفريق.

إمام عاشور حديث الصحف الدينماركية.

وأكدت الصحيفة أن الفرعون المصرى إمام عاشور يجد صعوبة كبيرة فى التحدث مع أي شخص في الفريق لأنه لايتحدث إلا باللغة العربية فقط، ولا أحد يستطيع التحدث بها إلا وكيله.

من ناحية أخرى إستطاع نادي ميتييلاند الدينماركي، بالفوز بموهبة اللاعب إمام عاشور خلال فترة الإنتقالات الشتوية هذا العام، قادما من نادى الزمالك المصرى في صفقة كانت قيمتها نحو 3.5 مليون دولار.