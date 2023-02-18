أزمة جديدة تضرب برونو سافيو في الأهلي

بعد أزمة برونو سافيو مهاجم النادي الأهلي مع المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر واستبعاده من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل اللاعب في أزمة جديدة وهي تكرار شكواه من آلام في الركبة بسبب رشح متكرر والتهابات في الركبة، وهو ما جعل المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر يستبعده من المشاركة في مرارتي الهلال السوداني وأسوان.

تفاصيل إصابة برونو سافيو في الركبة

يخضع اللاعب برونو سافيو لبرنامج تأهيلي وعلاجي من أجل الاستعداد للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، حيث بدأ برنامجه بحقن في الركبة وبعدها تدريبات تقوية في صالة الجيم، قبل الخوض في المرحلة الأخيرة وهي الخضوع بفقرات تدريبية بالكرة بشكل تدريجي قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.