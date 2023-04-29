أزمة جديدة.. الزمالك يستفسر عن مشاركة ثلاثي الأهلي قبل مباراة السوبر المصري

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري اليوم السبت، للاستفسار عن موقف ثلاثي النادي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات يوم 5 مايو المقبل على أرضية استاد محمد بن زايد.

الزمالك يستفسر عن مشاركة ثلاثي الأهلي

نشر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخطاب الذي تقدم به مجلس إدارة نادي الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي تضمن المطالبة بالكشف عن موقف ثلاثي النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في مباراة السوبر المصري، وذكر الخطاب أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا موقوف 12 مباراة من قبل لجنة الانضباط، مع تأكيد إدارة نادي الزمالك على أن العقوبة واجبة النفاذ وفقاً للائحة لجنة الانضباط، وكذلك اللاعب محمد عبدالمنعم الموقوف 3 مباريات للطرد المباشر في مباراة نهائي كأس مصر أمام نادي بيراميدز، بالإضافة إلى محمد الشناوي الموقوف 3 مباريات بسبب الطرد المباشر في مباراة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك تساؤلا إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مشاركة ثلاثي النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري المزمع إقامتها في دولة الإمارات يوم 5 مايو المقبل، أم أن إتحاد الكرة المصري سيقوم بتطبيق القانون على جميع الأندية، كما طالب مجلس إدارة نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على خطاب نادي الزمالك غداً الأحد 30 أبريل 2023، قبل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسته الطارئة، لتحديد موقف الفريق من المشاركة في مباراة السوبر المصري من عدمه.