أزمة تواجه أتلتيكو قبل ديربي مدريد .. تفاصيل

آياتي خيري

من المعروف أن الدوري الأسباني يتمتع بديربيات هامة وكثيرة ولا يختلف أحد على قوتها التي تضاهي قوة وأهمية كلاسيكو الأرض، ولعل كلاسيكو مدريد هو واحد من أهم هذه المواجهات الساخنة، ولكن من الواضح أن ديربي مدريد القادم لن يمر مرور الكرام، حيث يواجه فريق أتلتيكو مدريد أزمة بدنية قبل مواجهة جاره ريال مدريد فى الديربي المرتقب المقرر إقامته 27 سبتمبر الجاري، بالجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2025-2026، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

راحة قليلة قبل الديربي

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الأتليتي يدخل مباراة الديربي براحة أقل 24 ساعة عن جاره الريال، وهو ما قد يضع الفريق فى أحمال بدنية إضافية قبل اللقاء.

ويواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره رايو فاليكانو 24 سبتمبر بالجولة السادسة قبل مواجهة الريال بالديربي يوم 27 سبتمبر.

ريال مدريد ضد ليفانتي

في حين يواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي يوم 23 سبتمبر الجاري، قبل زيارة الأتليتي في موقعة الديربي يوم 27 من الشهر نفسه، وهو ما يمنح الملكي الأفضلية بيوم راحة إضافي عن أتلتيكو قبل المباراة المرتقبة.

وبهذا يدخل أتلتيكو مدريد مباراة الديربي بعد راحة يومين فى حين يلعب الريال بعد راحة سلبية مدتها 3 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو، فى حين يأتي أتلتيكو مدريد بالمركز السابع عشر برصيد نقطتين.

