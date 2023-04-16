أزمة بين محمد صلاح والنني.. وتكهنات بالمستقبل

قام كلاً من الثنائي الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومحمد النني لاعب نادي الارسنال بإلغاء متابعة بعضهما البعض وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مما تسبب في إثارة الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث بدأ صلاح والنني طريقهما في الاحتراف الخارجي سوياً من صفوف المقاولون العرب إلى نادي بازل السويسري، وظلت الصداقة ممتدة حتى بعد انتقال كل منهما إلى فريق مختلف، حيث حرصا على التواجد معاً في كل مناسبة ممكنة.

سبب الأزمة وتكهنات بالمستقبل

قام اللاعب المصري محمد النني بدعم حارس فريقه اللندني، حيث تفاعل النني بالإعجاب على صورة لحارس الأرسنال رامسديل وهو يحتفل بتصديه لركلة جزاء أضاعها اللاعب المصري محمد صلاح خلال مواجهتهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

وهو ما أغضب محمد صلاح حيث قام بإلغاء متابعة زميله في المنتخب المصري كرد فعل، ليرد محمد النني أيضاً بإلغاء متابعة محمد صلاح، كما أن صلاح قام بحذف الصور التي تجمعه بالنني عبر إنستجرام، وهو ما أثار ضجة بين رواد السوشيال ميديا وسط تكهنات مختلفة، أبرزها ربما يكون هذا الخلاف مفتعل تمهيداً لإعلان تسويقي يجمع بين النجمين المصريين.

مجريات مباراة ليفربول وأرسنال

افتتح الجانرز نتيجة اللقاء بهدف لجبرييل مارتينيلى في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 29 بالشوط الأول عن طريق رأسية رائعة.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف في الدقيقة 42 بنهاية الشوط الأول ليقلص النتيجة لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول، بينما أضاع صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 54 بالشوط الثاني، قبل أن يعود البرازيلي فيرمينو ويسجل الهدف الثاني والتعادل لليفربول في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.