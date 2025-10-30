أزمات مستمرة.. برشلونة يواجه مشكلة قانونية جديدة

لا تزال المتاعب القانونية لنادي برشلونة في إزدياد بعد أن أمرت محكمة إسبانية النادي بتقديم العقود الأصلية المتعلقة بمدفوعات بلغت 8 ملايين يورو صُرفت لمسؤول التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا.

يأتي هذا القرار وسط “تزايد الشكوك” بشأن اختفاء بعض الوثائق المالية، إذ يسعى المحققون لتحديد ما إذا كانت تلك المدفوعات “شرعية” أم أنها كانت تهدف إلى “التأثير على قرارات التحكيم” خلال الفترة التي جرت فيها.

جاء هذا التطور في إطار “التحقيقات المستمرة” في ما يُعرف إعلامياً بـ”قضية نيجريرا”، والتي تلقي بظلالها على النادي الكتالوني وتثير تساؤلات حول “الشفافية والنزاهة” في منظومة كرة القدم الإسبانية.