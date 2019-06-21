أزمات تنشب فى المعسكرات الأفريقية قبل بدايه كأس الأمم الأفريقية

ظهرت العديد من الأزمات والخلافات فى معسكرات بعض المنتخبات الإفريقية قبل وقت قليل للغاية انطلاق النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

وتنوعت تلك الأزمات ما بين منتخبات كامله أو خلافات بين لاعبي ومدربيهم أيضا تهديدات من منتخب زيمبابوي بالعودة إلى بلاده وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية .

ويستعرض معكم ( نجوم مصريه) تلك الازمات

1/ صدام نجم منتخب المغرب …

نشبت أزمة بين لاعبي منتخب المغرب وبين مهاجم ونجم المنتخب والنصر السعودي ” عبد الرزاق حمد الله ” مما دفع اللاعب إلى الخروج من قائمة منتخب المغرب .

وجاءت الأزمة بعدما نشب خلاف حاد بين ” حمدالله ” وزميله “فيصل فجر” حول تسديد ركلة الجزاء في المباراة الودية بين المغرب وغامبيا والتى على أثرها غادر اللاعب معسكر المنتخب وأُعلن في وقت لاحق للواقعة أن اللاعب خرج بداعي الإصابة .

2/ أزمة مستحقات لاعبي منتخب الكاميرون .

لم يحضر لاعبو منتخب الكاميرون (حامل اللقب) الى القاهرة بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المتأخرة والتى تتمثل فى مكافأة الفوز بالبطولة الماضية وايضا المطالبة بالحصول على 40 مليون فرنك أفريقي وبرغم أنه تم صرف 20 مليون الا ان لاعبي المنتخب مازالوا متمسكين بموقفهم .

ولم يصدر قرار نهائي بشأن ما إذا كانت الكاميرون ستقرر الانسحاب من البطولة أم لا إلا ان المساعي مازالت مستمرة .

3/ منتخب زيمبابوي يهدد بالرحيل عن البطولة .

لنفس السبب قرر لاعبو منتخب زيمبابوي الرحيل الى بلادهم بعدما لم يتم التوصل لاتفاق من أجل الحصول على مستحقاتهم لدى الاتحاد الزيمبابوي ، قد خاض اللاعبون المران الختامي من أجل خوض مباراة الافتتاح أمام مصر مساء اليوم ولكنهم طالبوا بمستحقاتهم بشكل فوري قبل خوض المباراة ، وبعد تدخلات من سفير زيمبابوي فى مصر تم الاتفاق إلى الحصول على وعد بصرف مستحقاتهم لدى الاتحاد .

4/ استبعاد ” علي معلول ” من قائمة تونس .

اصطدم ظهير أيسر منتخب تونس والنادى الاهلى ” على معلول ” فى صدام مع المدير الفني الفرنسي ” آلان جريس” قبل ايام من اعلان قائمة منتخب نسور قرطاج المشاركة في البطولة مما أدى إلى استبعاد ” معلول” من القائمة بجانب بعض الانتقادات الفنيه الشديدة التي وجهتها الصحافة التونسية لـ ” معلول ” بعد الظهور الافريقي مع ناديه ، وقد حل ” كريم العواضي” لاعب النجم الساحلي التونسي بديلا له .

5/ استبعاد ” بلقبله ” بعد فيديو الدوحه .

قرر المدير الفني الجزائري للمنتخب الجزائري ” جمال بلماضي” باستبعاد لاعب وسط منتخب الخضر ” هاريس بلقبله” من معسكر المنتخب في الدوحة والذي كان مقام استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية .

وجاء سبب الاستبعاد بعد تسريب فيديو للاعب ” براست الفرنسي” في المعسكر بلا ملابس وبعد مشاهدة المدير الفنى الفيديو الذي يظهر فيه ” بلقبلة” برفقة الحارس ” ألكسندر أوكيدجا ” والذي تضمن فعل غير أخلاقي قرر استبعاد ” بلقبله” ورحيله عن المعسكر .

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