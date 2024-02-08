أرقام مواجهات نيجيريا وساحل العاج قبل النهائي المرتقب

سيكون ملعب الحسن وتارا على موعد مع كتابة التاريخ حيث يستضيف الملعب المباراة النهائية بين منتخبي ساحل العاج ونيجيريا ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023، تمكن منتخب نيجيريا من الوصول للمباراة النهائية عبر بوابة جنوب أفريقيا حيث تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لمثله بينما تمكن منتخب ساحل العاج من قهر منتخب الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى المباراة النهائية بعد ما كانت حظوظه ضعيفة تماما في الوصول إلى الأدوار الإقصائية حتى، وستكون مباراة النهائي بين النسور والأفيال مباراة حماسية وشيقة وستكون بالطبع المباراة الأقوى منذ انطلاق المنافسات في الثالث عشر من الشهر الماضي، بالنسبة للمنتخب النيجيري فكانت بدايته صعبة في المجموعة الأولى والتي ضمت ساحل العاج الذي سيتواجه معها في المباراة النهائية وغينيا الاستوائية ومنتخب غينيا بيساو، تمكن منتخب نيجيريا من احتلال المركز الثاني في المجموعة وتأهل المنتخب العاجي كأفضل الثوالث من نفس المجموعة حيث ستكرر مواجهة المنتخبان مرة أخرى في المباراة النهائية وهو ما لا يحدث كثيرا في بطولات أمم إفريقيا ولا سيما إذا عرفت أن المنتخبان الذين سيتواجهان في المباراة النهائية هما أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي من المجموعة الأولى، بالطبع يعتبر ذلك سيناريو غريبا وغير متوقع بالمرة ولا يمكن حتى لأفضل المتفائلين بتلك البطولة أن يتوقع شيئاً كهذا، يذكر أيضا بأن منتخب ساحل العاج كان قد واجه صعوبات كبيرة في التأهل للدور ثمن النهائي حيث تعرض لهزيمة مخيبة على يد منتخب غينيا الاستوائية برباعية نظيفة لكنه تمكن من كسر النحس وتأهل في النهاية كأحد أفضل الثوالث من كل مجموعة.

أرقام مواجهات نيجيريا وساحل العاج قبل نهائي أمم أفريقيا:

التقى منتخب نيجيريا بمنتخب ساحل العاج في 15 مناسبة جمعت بين الفريقين في مختلف المنافسات وكان الفوز حليف المنتخب النيجيري في ستة مباريات من أصل 15 بينما تمكن ساحل العاج من الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل المنتخبان في ست مباريات، تمكن منتخب نيجيريا من تسجيل 21 هدف بينما سجلت ساحل العاج 12 هدفاً فقط، جمعت 7 مباريات بين المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا حيث تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز في أربع مباريات فيما فاز منتخب ساحل العاج في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة ولم يسبق للمنتخبين ان التقيا في المباراة النهائية من قبل، تعتبر مباراة النهائي احدى المباريات القليلة التي يلتقي فيها منتخبان سبق لهما التواجد في نفس المجموعة كما انها مباراة فريدة حيث أن ساحل العاج كانت قد تلقت هزيمة قياسية برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية في ثالث مبارياتها وسجل جميع أهداف اللقاء اللاعب ايميليو انسوي الذي تألق برفقة منتخب بلاده، وعلى الرغم من تأهل غينيا الاستوائية كمتصدر للمجموعة الا انها لم تتمكن من عبور الدور ثمن النهائي حيث خسرت أمام منتخب غينيا بهدف نظيف، وفي المباراة الأخيرة التي جمعت بين منتخبي ساحل العاج ونيجيريا فاز النسور بهدف نظيف سجله اللاعب ويليام تروست من ضربة جزاء.

يذكر ان منتخب نيجيريا سبق له التتويج ببطولة افريقيا ثلاث مرات فيما فاز ساحل العاج بالبطولة مرتين كانت آخرها عام 2015 في البطولة التي جرت أحداثها في أراضي غينيا الاستوائية.