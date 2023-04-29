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أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام

محمد صفوت

من المُتوقع أن يحطم اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، أرقاماً قياسية جديدة في المباراة القادمة لفريقه ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير غدًا الأحد، على ملعب “أنفيلد” في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد صلاح

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح غداً

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

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ستكون مواجهة صلاح مع ليفربول ضد توتنهام مباراته الـ 300 مع ليفربول في مختلف المسابقات إذا شارك فيها، وإذا نجح صلاح في تسجيل هدف، فسينضم إلى قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي في المركز الخامس برصيد 135 هدفًا، وهو نفس رصيد هاري تشامبرز.

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، الذي يؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 30 أبريل 2023، وستقام المباراة على ملعب أنفيلد، وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وستذاع المباراة على شبكة “قنوات بي إن سبورتس” القطرية التي تنقل مباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة توتنهام

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته ضد توتنهام بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – ترنت ألكساندر آرنولد.
  • خط الوسط: ستيفان بايتشيتيتش – جوردان هندرسون – فابينيو.
  • خط الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – كودي جاكبو.
محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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