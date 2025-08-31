أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح لتحطيمها أمام أرسنال

يتجهز النجم والفرعون المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر من أجل كسر وتحطيم أرقامًا قياسية جديدة في مباراة ليفربول ضد أرسنال المحدد لها السادسة والنصف مساء الأحد بملعب “أنفيلد”، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ليفربول ضد أرسنال

ويرغب محمد صلاح في الأنفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بعدما تمكن من معادلة رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، عندما سجل هدفًاً في فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعتهما بملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأحرز النجم محمد صلاح 106 هدفاً على ملعب “أنفيلد” وهو نفس رصيد الأهداف الذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على ملعب “الاتحاد” مع نادي مانشستر سيتي، بينما يأمل في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا على ملعب “هايبري” مع أرسنال.

ومن المتوقع أن يكون محمد صلاح على موعد مع إنجاز جديد، حيث يحتاج لصناعة هدف ضد أرسنال لمعادلة رقم اللاعب جيمس ميلنر، صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 أسيست.

الجائزة الـ 104 في مسيرته مع ليفربول

وخطف محمد صلاح قائد منتخب مصر جائزة فردية جديدة أضيفت لمسيرته مع نادي ليفربول، وذلك بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن الموسم الماضي 2024 – 2025، من جانب شبكة “Sofascore” العالمية.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله 29 هدفاً وصنع 18 هدفاً في موسم فوز ليفربول بلقب “البريميرليج“، بينما حصل على تقييم 7.78 – 10 وهو أفضل تقييم بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وزاد محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي إلى 104 جائزة فردية.