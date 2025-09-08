أرقام ضخمة.. تقرير يكشف أرباح أكاديمية برشلونة الكبيرة في الفترة الأخيرة

من الواضح أن أكاديمية “لا ماسيا” باتت واحدة من أعظم كنوز نادي برشلونة الإسبانى خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط على المستوى الرياضي بل أيضا الاقتصادي.

إيرادات كبرى

حيث نجحت الأكاديمية وفقا لتقرير صحيفة “سبورت” الكتالونية، في التحول إلى أحد أهم الأصول الرياضية والاقتصادية للنادي، بعدما نجحت خلال العقدين الماضيين في تحقيق إيرادات تقارب 256.45 مليون يورو من بيع لاعبيها.

وتُقدّر القيمة السوقية الحالية لمواهب أكاديمية البارسا بنحو 3.48 مليارات يورو، لتتصدر قائمة أغلى أكاديميات كرة القدم في العالم.

وقال تقرير صادر عن الصحيفة أنه منذ تأسيس “لا ماسيا” قدم عددا من أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ النادي، الذين صعدوا إلى الفريق الأول دون أي تكاليف انتقال، مثل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، كارليس بويول، فيكتور فالديز، ليكونوا خير مثال على قيمة هذه المدرسة الكروية.

وأكد تقرير الصحيفة أنه يستثمر النادي أيضا في بيع بعض المواهب الشابة غير القادرة على حجز مقاعد أساسية، ليحولها إلى عوائد مالية مهمة تدعم ميزانية النادي.

ويمكن القول أن الأكاديمية شهدت صفقات بارزة عبر تاريخها، أبرزها انتقال سيسك فابريجاس إلى تشيلسي مقابل 33 مليون يورو، وبيدرو رودريجيز إلى البلوز أيضا بـ 30 مليون يورو.

وتابع التقرير أن لا ماسيا لا تعتبر فقط مصنعًا للنجوم، بل أصبحت أيضًا موردًا اقتصاديًا استراتيجيًا للنادي، إذ تجمع بين صناعة المواهب وتحقيق عوائد مالية ضخمة، ما يجعلها ركيزة أساسية في حاضر برشلونة ومستقبله.

وجاءت أبرز مبيعات أكاديمية برشلونة فى السنوات الماضية كالتالى:

سيسك فابريجاس (2014 – تشيلسي): 33 مليون يورو

تياجو ألكانتارا (2013 – بايرن ميونخ): 25 مليون يورو

بيدرو رودريجيز (2015 – تشيلسي): 30 مليون يورو

إيلاش موريبا (2021 – لايبزيج): 16 مليون

جيرارد دولوفيو (2018 – واتفورد): 13 مليون يورو

كارليس بيريز (2019 – روما): 12 مليون يورو

سيرجي دومينجيز (2025 – دينامو زغرب): 12 مليون يورو