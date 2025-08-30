أخبار الرياضة

أرقام خرافية.. تعرف على قيمة وتفاصيل جوائز النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

آياتي خيري

أُجريت مساء أمس الخميس في مدينة موناكو الفرنسية قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة شكل المنافسة بعد التغييرات التي طالت نظام البطولة، لكن بجانب أسماء الفرق والمواجهات المرتقبة، كانت الأرقام المالية الفلكية هي حديث اليوم.

ابطال اوروبا

2.47 مليار يورو.. حصيلة البطولة

صحيفة “آس” الإسبانية كشفت أن مجموع الجوائز المالية للبطولة يصل إلى 2.47 مليار يورو، في رقم يعكس حجم السحر والقوة الاقتصادية للبطولة الأغلى في العالم.

  • كل فريق يشارك في البطولة يحصل مباشرة على 18.6 مليون يورو.

  • الفوز في أي مباراة يعني إضافة 2.1 مليون يورو إلى خزائن النادي.

  • بينما يمنح التعادل 700 ألف يورو.

  • وهناك مكافآت خاصة بترتيب الفرق في مرحلة الدوري تتراوح ما بين 0.7 مليون وحتى 10 ملايين يورو حسب المركز.

من ثمن النهائي حتى التتويج

  • 11 مليون يورو لمن يصل إلى ثمن النهائي.

  • 12.5 مليون يورو لربع النهائي.

  • 15 مليون يورو لنصف النهائي.

  • 18.5 مليون يورو للوصيف.

  • 25 مليون يورو للبطل المتوَّج بالكأس.

وبخلاف هذه الأرقام، توجد عوائد ضخمة من البث التلفزيوني، تُوزَّع وفقًا لقوة الدوريات المحلية وتصنيف الأندية الأوروبية.

نظام جديد.. منافسة أكثر شراسة

النظام الجديد للبطولة والذي بدأ تطبيقه من الموسم الماضي جعل المنافسة أكثر إثارة:

  • زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 36.

  • إلغاء دور المجموعات التقليدي، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه و4 خارج أرضه).

  • أصحاب المراكز الثمانية الأولى يتأهلون مباشرة إلى دور الـ16.

  • بينما تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الـ24 ملحقًا من مباراتين ذهابًا وإيابًا، يتأهل منه 8 فرق لاستكمال عقد ثمن النهائي.

