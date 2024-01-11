أرقام تزين تاريخ المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا “تقرير” 

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للمرة الحادية عشر في سجل مشاركات الأخضر السعودي، حيث ستقام تلك النسخة من البطولة في قطر.

ويحلم المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني في تحقيق اللقب الأسيوي للمرة الرابعة في تاريخه، حيث تمكن الأخضر السعودي من تحقيق اللقب من قبل 3 مرات خلال أعوام “1984 و 1988 و 1996” ليصبح ثاني أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب الآسيوي متساويًا مع الإيراني، بينما يحتل صدارة أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب “المنتخب الياباني” برصيد 4 مرات.

فيما قد حل المنتخب السعودي في وصافة البطولة من قبل في 3 مناسبات أيضًا خلال أعوام “1992 و 2000 وعام 2007”.

ونشرت صفحة المنتخب السعودي بتويتر فيديو وكذلك بعض الصور لوصول نجوم الأخضر السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

— الصقور الخضر تصل الدوحة 🎥💚 pic.twitter.com/IDRgHlK52O — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 10, 2024

— بعثة الأخضر تصل مقر إقامتها في الدوحة 🤩 pic.twitter.com/rUSwjjkVD7 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 10, 2024

يذكر أن الأخضر السعودي قد خاض 48 مباراة من قبل في بطولة كأس آسيا، تمكن خلالها من تحقيق الانتصار خلال 21 مباراة، بينما تعادل خلال 13 مواجهة، فيما تعرض المنتخب للهزيمة من قبل في 14 لقاء، واستطاع نجوم المنتخب السعودي من تسجيل 69 هدفًا خلال منافسات البطولة، واستقبلت شباكه 48 هدفًا، وحصل المنتخب على 59 بطاقة صفراء وتعرض لحالتين طرد.

وأحرز النجم السابق ماجد عبد الله أول أهداف المنتخب السعودي في منافسات بطولة كأس آسيا خلال نسخة عام 1984 أمام منتخب كوريا الجنوبية عند الدقيقة الأخيرة من أحداث المباراة، بينما أحرز اللاعب “ياسر القحطاني” أسرع هدف للأخضر السعودي في تاريخ البطولة وكان عند الدقيقة الثانية أمام منتخب أوزبكستان خلال نسخة 2007.

ويعتبر المنتخب التايلاندي هو أكثر المنتخبات تلقيُا للأهداف من قبل الأخضر السعودي برصيد 10 أهداف، فيما يعد المنتخب الياباني هو أكثر منتخب تمكن من إحراز أهداف في مرمى المنتخب السعودي برصيد 14 هدفًا.

ويتصدر نجم نادي الاتحاد السابق “محمد الخليوي” قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص المنتخب السعودي برصيد 15 مباراة خلال الثلاث نسخ التي خاضها مع الأخضر السعودي في الأعوام “1992 و 1996 و 2000، بينما يأتي في المرتبة الثانية من ناحية اللاعبين الأكثر مشاركة بمنافسة البطولة الآسيوية اللاعب يوسف الثنيان برصيد 14 لقاء، فيما حل في المركز الثالث كلًا من “خالد مسعد وسعود كريري” برصيد 13 لقاء.

وقدم الأخضر السعودي سلسلة من الانتصارات المتتالية في منافسات البطولة برصيد 16 مباراة بداية من نسخة عام 1984 وحتى نهائي نسخة عام 1992.

ويتواجد النجم ياسر القحطاني على صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بمنافسات بطولة كأس آسيا برصيد 6 أهداف، فيما يتواجد في المركز الثاني عدد 3 لاعبين وهم “فهد الهريفي، يوسف الثنيان وكذلك فهد المهلل” برصيد 4 أهداف.

وخاض المنتخب السعودي بعض اللقاءات الودية التحضيرية من أجل خوض منافسات كأس آسيا 2023، وكان اللقاء الأخير الودي للأخضر السعودي أمام هونغ كونغ.

الأخضر يختتم ودياته الإعدادية لكأس آسيا بالفوز على منتخب هونغ كونغ 📝⬇️

🔗 https://t.co/2Lc49zq9x5 . #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/odhoByPncz — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 10, 2024

وقد إنتهت تلك المباراة بفوز السعودية بنتيجة هدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سعود بن عبد الرحمن يوم أمس الأربعاء الموافق العاشر من شهر يناير لعام 2024.