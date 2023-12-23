أرقام النادي الأهلي القياسية في كأس العالم للأندية 2023

يبحث محبي الفريق الأحمر عن أرقام النادي الأهلي القياسية في بطولة كأس العالم للأندية بعد نهاية نسخه 2023 التي أقيمت في السعودية.

النادي الأهلي المصري كتب تاريخ جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد أن نجح في الإنتصار على نادي أوراوا الياباني وحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي.

إحصائيات الأهلي في كأس العالم للأندية

أصبح النادي الأهلي هو ثاني أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 10 مباريات، خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في 12 مباراة في كأس العالم للأندية.

ويعد النادي الأهلي هو أكثر من لعب مباريات في كأس العالم للأندية بـ 25 مباراة، وهو كذلك أكثر فريق تأهل للدور نصف النهائي.

كما يعتبر النادي الأهلي هو أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه في بطولة كأس العالم للأندية، وأيضا النادي الأهلي هو ثاني أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 31 هدف.

وبعد حصول النادي الأهلي على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، أصبح هو أكثر فريق تحقيقاً للبرونزية في تاريخ المونديال.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي تأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد أن حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي.

وبدأ النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بتحقيق الانتصار على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

وبعد الفوز على نادي الاتحاد تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، وخسر الأهلي المباراة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، حقق النادي الأهلي الانتصار على فريق أوراوا الياباني بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.