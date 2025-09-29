أرسنال يُعلن وفاة مهاجمه السابق بإصابة خطيرة.. تفاصيل صادمة وصعبة

كشف بيان صادر عن نادي أرسنال الإنجليزي عن وفاة مهاجمه السابق بيلي فيجار عن عمر يناهز 21 عامًا، إثر تعرضه لإصابة دماغية خطيرة خلال مباراة لفريقه الحالي تشيتشيستر سيتي أمام وينجيت آند فينشلي، يوم السبت الماضي.

حادث خطير في قلب الملعب

وحدث الحادث الأليم في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، حين اصطدم فيجار بجدار خرساني على جانب الملعب، ما أدى إلى إصابة بالغة في الرأس استدعت تدخلاً طبيًا فوريًا ونقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لندن.

وبسبب الحادث، تم إلغاء المباراة، وأفاد نادي تشيتشيستر سيتي حينها أن اللاعب دخل في غيبوبة، مؤكدًا أنه يعاني من “إصابة دماغية خطيرة” ويتلقى العلاج في العناية المركزة.

وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية طارئة يوم الثلاثاء، توفي فيجار صباح أمس الخميس، وفقًا لما أعلنت عائلته في بيان مؤثر قالت فيه:

“كانت الإصابة فادحة للغاية… نحن محطمون لفقدانه أثناء ممارسته الرياضة التي أحبها بكل شغف.”

بيان ناديه

من جانبه، أكد نادي تشيتشيستر سيتي في بيان رسمي: “ببالغ الحزن نؤكد وفاة لاعبنا بيلي فيجار. نرجو من الجميع احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت العصيب.”

تجدر الإشارة إلى أن بيلي فيجار تخرّج من أكاديمية “هيل إند” التابعة لنادي أرسنال، ومثّل فريقي تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا، قبل أن يغادر النادي في عام 2024 دون أن يشارك في مباريات الفريق الأول.