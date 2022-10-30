أرسنال يمطر شباك نوتنغهام بخماسية ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023 

تمكن نادي أرسنال من استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تمكن من الفوز على نوتنغهام بخماسية نظيفة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ليرتفع رصيد الجنرز للنقطة 21 ويصعد إلى الصدارة من جديد، فيما أصبح موقف نوتنغهام أكثر صعوبة، حيث يتواجد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

أهداف الجنرز اليوم أمام نوتنغهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدقيقة 5 : تمكن الجنرز من إفتتاح التسجيل سريعًا عن طريق غابرييل مارتينيلي.

الدقيقة 49 : الهدف الثاني للنادي اللندني وذلك عن طريق اللاعب نيلسون.

الدقيقة 52 : عاد اللاعب نيلسون من جديد ليسجل الهدف الثالث لنادي أرسنال.

الدقيقة 57 : استطاع توماس بارتي من إضافة الهدف الرابع.

الدقيقة 78 : أضاف أوديغارد الهدف الخامس والأخير لنادي الجنرز، لتنتهي المباراة بنتيجة 5 أهداف نظيفة.

ما هو تشكيل أرسنال اليوم أمام نوتنغهام

أرتيتا المدير الفني للجانرز اعتمد في لقاء اليوم على التشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع : تومياسو – غابرييل سانتوس – بن وايت – ساليبا.

خط الوسط : بارتي – شاكا – أوديغارد.

الهجوم : خيسوس – بوكايو ساكا – مارتينيلي.

ما هي المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي

بعد إنتهاء مباراة آرسنال و نوتنغهام بفوز الجانرز بخماسية، فقد أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي للفرق الأربعة الأولى كالتالي: