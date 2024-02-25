أرسنال يكتسح نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. ويقترب من ليفربول والسيتي

اكتسح نادي أرسنال، ضيفه نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فرحة لاعبي أرسنال - مصدر الصورة: حساب أرسنال على تويتر

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، استمرت حتى الدقيقة 18 عندما نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب نيوكاسل سفين بوتمان بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 24، نجح اللاعب الألماني كاي هافيرتز في تسجيل الهدف الثاني لصالح ناديه أرسنال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول أرسنال، زيادة الغلة التهديفية، أما نيوكاسل بحث عن التعويض.

وفي الدقيقة 65، نجح بوكايو ساكا في تسجيل ثالث أهداف الجانرز.

وفي الدقيقة 69، تمكن اللاعب جاكوب كيويور من تسجيل الهدف الرابع لصالح أرسنال.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 6 دقائق، سجل جوي ويلوك، الهدف الأول لصالح نيوكاسل.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد أرسنال بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، ونقطتين عن ليفربول متصدر البطولة.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 37 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج.

وكان ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة نيوكاسل، نشرها حساب الفريق اللندني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي: