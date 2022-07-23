أرسنال يعلن رسمياً عن خامس صفقاته هذا الموسم

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي في تحقيق هدفه الموسم الجديد مع المدرب الاسباني مايكل أرتيتا، حيث يأمل النادي الإنلجيزي في العودة إلى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي والرجوع إلى المشاركة في البطولات الأوربية مرة أخرى، ويمتلك أرسنال تاريخ طويل في البطولات الأوربية والدوري الإنجليزي، وعانى الفريق في الفترات الأخيرة من عدم استقرار واضح بعد رحيل المدرب أرسن فنيجر.

أرسنال يضم زينشينكو قادماً من مانشستر سيتي

ودخل نادي أرسنال موسم الانتقالات الصيفية ويطمع في إبرام عدد من الصفقات لصالحه حتى يستطيع المنافسة، وبالفعل أبرم عدد من الصفقات وأخرها اللاعب الأوكراني زينشينكو لاعب نادي مانشستر سيتي السابق، وأعلن النادي عن ضم اللاعب الأوكراني في بيان: “ألكسندر زينتشينكو أنضم للنادي بعقد طويل الأمد من مانشستر سيتي، ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الدولية، حيث خاض 128 مباراة مع مانشستر سيتي ولعب 52 مرة مع منتخب أوكرانيا”.

صفقات نادي أرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية

وأعلن نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية عن ضم عدد من اللاعبين أبرزهم اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي السابق واللاعب فابيو فييرا واللاعب ماركينوس ومات تورنر، واستغنى أرسنال عن عدد من اللاعبين وجدد عقود بعضهم حيث استغني عن المهاجم ألكسندر لاكازيت الذي انتقل لنادي ليون الفرنسي، وجدد عقد المصري محمد النني لاعب خط وسط المنتخب المصري.