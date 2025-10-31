أرسنال في اختبار جديد أمام بيرنلي لمواصلة صدارة البريميرليج

يستضيف ملعب تورف مور مواجهة مرتقبة تجمع بين أرسنال وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

المباراة تمثل محطة مهمة للجانرز الساعين لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يبحث بيرنلي عن نتيجة إيجابية تُعيد له الثقة بعد انطلاقة متذبذبة هذا الموسم.

🏆 أرسنال يدخل اللقاء متصدرًا

يخوض أرسنال اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة فقط، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث.

ويسعى الفريق اللندني بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى تحقيق فوزه الخامس تواليًا في الدوري، ومواصلة نتائجه القوية التي جعلته يمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبل 3 أهداف فقط منذ انطلاق الموسم.

المباراة القادمة Next Match ⚽️| بيرنلي 🆚 #ارسنال

🏆| البريميرليغ ( الجولة 10 )

🏟️| تورف مور

🗓️| السبت 1 نوفمبر 2025

🕠| 6:00 مساءً بتوقيت مكة

📺| beIN Sport HD1

🎤| لم يحدد بعد#بيرنلي_ارسنال #BURARS pic.twitter.com/FKtpKM5MSa — شبكة أرسنال العربية (@G4ANews) October 30, 2025

🟤 بيرنلي يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل بيرنلي المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و5 هزائم.

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر عقدة تورف مور أمام أرسنال، حيث لم يحقق أي فوز على ملعبه في آخر 9 مواجهات (6 هزائم و3 تعادلات).

ورغم تفوق الجانرز التاريخي، فإن مواجهات الفريقين الأخيرة كانت متقاربة، إذ انتهت آخر 4 مباريات بينهما على هذا الملعب بهدف نظيف فقط لصالح أرسنال.

⚽ أرسنال يتسلح بالدفاع الأقوى

يُراهن أرسنال على منظومته الدفاعية المتماسكة بقيادة جابرييل ماجالهايس وويليام صاليبا، إضافة إلى سرعة التحولات الهجومية عبر بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

في المقابل، يعتمد بيرنلي على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لخطف هدف قد يربك حسابات المتصدر.

🕔 موعد مباراة أرسنال ضد بيرنلي

تُقام مباراة أرسنال وبيرنلي يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في المواعيد التالية:

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

🚨⚠️ رســـــمــــــــيــــــا | • عصام الشوالي معلق لقاء ارسنال x بيرنلي يوم السبت في البريمييرليغ على beIN Sports 1 [@mi2040mim] pic.twitter.com/JTflyZY3ET — رابطة ارسنال (@AFC_Capital) October 31, 2025

🔍 مواجهة بين الطموح والخبرة

المباراة تُعد مواجهة بين طموح بيرنلي الباحث عن الخروج من دوامة النتائج السلبية، وخبرة أرسنال الذي يريد مواصلة الهيمنة على صدارة الدوري.

الجماهير الإنجليزية تترقب مواجهة قوية بين فريق يسعى لتأكيد جدارته بالقمة وآخر يقاتل للبقاء في المنطقة الدافئة من جدول الترتيب.