أراوخو يرد على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ

يُعتبر رونالد أراوخو نجم برشلونة، أحد اللاعبين البارزين في صفوف النادي الكاتالوني، وفي الفترة الأخيرة ظهرت تقارير تربط قائد الفريق وقلب الدفاع بانتقاله إلى بايرن ميونخ.

يُقال أن المدرب توماس توخيل يضع أراوخو كهدفه الأول في فترة الانتقالات الصيفية، وعلى الرغم من ذلك يأمل برشلونة في الاحتفاظ به لفترة أطول.

تم تداول أخبار تفيد بأن بايرن ميونخ على استعداد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم أراوخو، مما سيكون له تأثير اقتصادي إيجابي على النادي الكاتالوني.

وقد سُئل أراوخو عن ذلك قبل مواجهة أوساسونا في كأس السوبر الإسباني فقال: “في كل سوق انتقالات تكون هناك شائعات، لكنني أركز بشدة على النادي وأقدم كل شيء بهذا القميص في كل مرة أرتديه”.

وعن ما إذا كان قد تلقى اتصالًا من النادي الألماني علق بقوله: “كل شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات ولكنني لا يمكنني أن أخبرك الآن، أنا أركز على برشلونة وعلى التواجد هنا”.

وكان آخر ما صدر من تحديثات من إسبانيا هو أن بايرن ميونخ أخبر برشلونة أنه مستعد لدفع 100 مليون يورو مقابل الحصول على اللاعب الأوورجوياني ولكن برشلونة ليس على استعداد للحديث بهذا الشأن حاليًا.