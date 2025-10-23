أداء متذبذب لمحمد صلاح في فوز ليفربول الكبير على فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت فوزًا كاسحًا للفريق الإنجليزي بنتيجة 5-1، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، في لقاء أثار تفاعلًا واسعًا بسبب وضع النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي في البطولة.

وأثار قرار المدرب الهولندي آرني سلوت بإبقاء صلاح احتياطيًا جدلاً بين جماهير ليفربول، في ظل الانتقادات التي طالت اللاعب مؤخرًا بسبب تراجع مستواه. ودخل صلاح في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، حيث نشّط الجبهة اليمنى للفريق وخلق بعض التحركات الهجومية، لكنه أهدر فرصة محققة للتسجيل بعد تصدٍ مميز من حارس فرانكفورت.

ووفقًا للصحفي البريطاني لويس ستيل، فقد بدت على صلاح علامات التوتر عقب صافرة النهاية، إذ غادر الملعب مباشرة بعد أن صفق للجماهير للحظات قصيرة، في مشهد فُسِّر بأنه ربما يعكس استياء اللاعب من قرار عدم مشاركته أساسيًا.

وأشار ستيل إلى أن الفوز الكبير لـ ليفربول حمل العديد من الإيجابيات الفنية، إلا أن محمد صلاح ظهر متأثرًا بالضغط النفسي، سواء بسبب قرارات المدرب أو بسبب ضياع فرصة التسجيل.

وكان سلوت قد علّق قبل اللقاء على قراره قائلًا: “اتخاذ مثل هذه القرارات ليس أمرًا سهلًا، خصوصًا عندما يتعلق بلاعب بحجم محمد صلاح”، موضحًا أن هدفه هو تدوير اللاعبين للحفاظ على الجاهزية البدنية طوال الموسم.

ويأمل جمهور ليفربول أن يستعيد محمد صلاح بريقه المعتاد في المباريات القادمة، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الأبطال، إذ يظل أحد أبرز أعمدة الفريق وأكثر لاعبيه تأثيرًا داخل وخارج الملعب.