أخضر الصالات ينهي معسكره استعدادًا لتصفيات آسيا 2026

آياتي خيري

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة الدمام، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وحضر لاعبو “أخضر الصالات” حصصهم التدريبية على فترتين، تنوّعت بين حصص تكتيكية أُقيمت على صالة “وزارة الرياضة الخضراء”، وأخرى خُصصت لتمارين اللياقة البدنية والتقوية في صالة الحديد.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة تصفيات آسيا وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، والصين تايبيه، وباكستان.

