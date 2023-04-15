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” أخر كلام ” .. موقف ” الأهلي ” من التعاقد مع نجم منتخب مصر

السيد عبد المنعم

أثيرت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول النادي الأهلي  وملفاته الصيفية فيما يتعلق بالتعاقدات المحتملة له ، حيث أن أحد أبرز اللاعبين اللذين تم ربط اسمهم بالفريق الأحمر هو نجم الزمالك السابق والمنتخب المصري لاعب الوسط ” أمام عاشور ” الذي يشاع أنه قد وقع بالفعل على عقود انتقاله للقلعة الحمراء ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي من جانب النادي ، وهو الأمر الذي أثار معه عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض بشكل كبير من جانب جمهور الفريقين الأهلي والزمالك ، فالبعض لا يرغب في الدخول في مشكلات جديدة كالتي حدثت مع اللاعبين الذين مثلوا القطبين من قبل

– حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

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جدير بالذكر أن عضو لجنة الكرة بالأهلي الكابتن محسن صالح كان قد حرص من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها فيما يتعلق بهذا الأمر علي أن ينقوم بنفي كافة الأخبار التي تتصل بانضمام ” إمام عاشور ” للنادي الأهلي موضحا أن التعاقدات تتم في سرية تامة ولا يمكن ان يتم تسريب مثل هذه الأخبار ، مختتما حديثه بأنه يقدر اللاعب بشكل جيد ويرى أنه من الأفضل في مركزه

في ذات السياق فإن فكرة التعاقد مع اللاعب تلقى الكثير من التأييد نظرا لحاحة الفريق الفنية للاعب وسط هجومي شاب يبث الحيوية والنشاط في الفريق مع تقدم بعض العناصر في السن وعلى رأسهم النجم ” عمرو السولية “

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السيد عبد المنعم

أحمد السيد محرر في موقع نجوم مصرية، أعمل في مجال تحرير الأخبار الرياضية والمتنوعة منذ 2021، ولدي خبرة في العديد من المواقع الإلكترونية.

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