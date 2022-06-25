أخر تطورات تجديد أشرف بن شرقي للزمالك وتصريحات شقيقه

يواصل نادي الزمالك جهوده لإقناع لاعبه ونجم المنتخب المغربي أشرف بن شرقي، لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بهدف الفوز بخدمات اللاعب لفترة جديدة.

الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة أشرف بن شرقي

وفي هذا السياق رفع مسؤولو نادى الزمالك شعار لا تردد ولا استسلام في ملف تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروي الأول، حيث قرر مسؤولو القلعة البيضاء التمسك بالمحاولة في تجديد تعاقد النجم المغربي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها اللاعب مع زملائه والجماهير وكذلك المسؤولين.

وقررت إدارة نادي الزمالك انتظار وصول وكيل أعمال أشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تقوم بإعادة فتح ملف تجديد تعاقده مع النادي الأبيض من جديد، وحسم هذا الملف خاصة في ظل علم إدارة الزمالك بأن اللاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر في الوقت الحالي، ما يجعل الأمل في تجديد تعاقده مستمراً.

تصريحات شقيق أشرف بن شرقي

وعلق رشيد بن شرقي شقيق أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، مؤكدا أن اللاعب الدولي المغربي لن يلعب في مصر سوى للقلعة البيضاء.

وفي تصريحات صحفية تحدث شقيق أشرف بن شرقي قائًلا ”: رسالة أشرف بن شرقي لم تكن وداعا لجماهير الزمالك، بل كانت رسالة لجماهير القلعة البيضاء بأنه لن ينتقل للأهلي أو بيراميدز، ولن يرتدى في مصر سوى قميص الفارس الأبيض”.

وأكمل:” إن شاء الله خير.. أشرف بن شرقي لم يوقع لأي نادٍ، ويعطي الأولوية لتجديد عقده مع الزمالك”.

ماذا حقق أشرف بن شرقي مع الزمالك؟

يمتلك أشرف بن شرقي مثيرة جيدة مع نادي الزمالك حيث خاض مع الفريق 16 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.

كما لعب أشرف بن شرقي 8 مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدف.