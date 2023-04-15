أخبار نادي برشلونة: الاستعدادات للمباراة القادمة في الدوري، تشيلسي يريد رافينها، عودة مهاجم الفريق المعار

هناك عشر مباريات فقط تفصلنا عن نهاية الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2023، وإذا لم يحدث مفاجئات كبيرة، فمن المرجح أن يتم تتويج فريق برشلونة باللقب الـ27 في أي وقت خلال هذه الفترة.

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