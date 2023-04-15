أخبار نادي برشلونة: الاستعدادات للمباراة القادمة في الدوري، تشيلسي يريد رافينها، عودة مهاجم الفريق المعار
هناك عشر مباريات فقط تفصلنا عن نهاية الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2023، وإذا لم يحدث مفاجئات كبيرة، فمن المرجح أن يتم تتويج فريق برشلونة باللقب الـ27 في أي وقت خلال هذه الفترة.
أهم أخبار نادي برشلونة
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- مباراة برشلونة القادمة، سوف تقام يوم الأحد المقبل، وتقع هذه المباراة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتأتي ضد فريق خيتافي، تبدأ المباراة في الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المحلي.
- تشافي يريد من برشلونة أن يفعل كل ما في وسعه للتعاقد مع خوان فويث لاعب فياريال، ويعد التوقيع مع المدافع أمرًا ضروريًا لبرشلونة خلال الوقت الحالي، فيرى تشافي مدرب الفريق، بأن كلًا من كونديه وأراوخو يجب أن يلعبا في مركز قلب الدفاع، لذا يجب التعاقد مع خوان فويث، والذي يجيد اللعب في خط الدفاع كظهير أيمن بالإضافة إلى مركز وسط الملعب المدافع (إرتكاز).
- تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل بيير إيمريك أوباميانغ، في تشيلسي من المتوقع أن يتم الإعلان عن رحيل ما يصل إلى خمسة لاعبين بين شهري أبريل ومايو، بما في ذلك بيير إيميريك أوباميانغ، فقد قضى المهاجم معظم الموسم على دكة البدلاء ويرغب في العودة إلى برشلونة في الموسم المقبل.
- عاد تشيلسي إلى السباق للتعاقد مع رافينها مهاجم برشلونة، وقد فشل تشيلسي في التعاقد مع رافينيا العام الماضي، ولكنهم لم ينسوه، فقد أعرب النادي الإنجليزي بالفعل عن اهتمامه في التعاقد مع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبرشلونة على علم بهذا الأمر.