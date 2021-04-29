أخبار نادي الزمالك اليوم : لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري تصدر هذا القرار في تظلم إمام عاشور

قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تأجيل النظر في التظلم الذي أرسله نادي الزمالك اعتراضاََ على القرار الصادر بإيقاف لاعبه إمام عاشور عقب احداث مباراة الزمالك والاهلي في بطولة الجمهورية.

وطالب نادي الزمالك بسرعة إصدار القرار نتيجة لافتقاد الفريق لجهود ثنائي الفريق الأول إمام عاشور وأحمد عيد الا أن اللجنة أبلغت الفريق بتأجيل النظر في الطلب بسبب ظروف خاصة لاعضاء لجنة الاستئناف.

وذكر المتحدث باسم نادي الزمالك ” عمرو الدرديري” أن القرار الصادر من لجنة الاستئناف لن يكون لتخفيف العقوبة، ولكن إما بإلغاء العقوبة أو تأكيدها.

يذكر أن لجنة الانضباط لاتحاد الكرة المصري قد قررت توقيع عقوبات قوية علي عدد من لاعبي الزمالك وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد عيد بإلايقاف لمدة 12 مباراة، وإيقاف 5 لاعبين آخرين لمدة 8 مباريات وذلك بسبب فيديو مسرب لغرفة اللاعبين يوجهون فيه هتافات ضد النادي الأهلي وذلك عقب مباراة الفريقين في بطولة الجمهورية.